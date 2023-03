Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) - Les économies vietnamienne et malaisienne sont de taille similaire et se complètent, selon le conseiller au commerce du Vietnam en Malaisie, Le Phu Cuong.Le commerce entre les deux pays présente de nombreux avantages grâce au marché malaisien disposant d'un bon pouvoir d'achat, de besoins diversifiés et d'une culture de consommation proche des produits vietnamiens, a-t-il indiqué lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.La Malaisie a également un marché très ouvert avec des barrières relativement faibles aux produits d’exportation du Vietnam. Ce pays souffre d'une pénurie de sources d'approvisionnement en plusieurs aliments essentiels tels que riz et fruits de mer, mais son gouvernement a une politique forte pour soutenir les entreprises et les agriculteurs nationaux.Cependant, les exportateurs vietnamiens font face à une concurrence féroce d’autres fournisseurs venus de Chine, de Thaïlande et d’Indonésie. En outre, les produits alimentaires en Malaisie doivent être certifiés Halal et le respect de ces normes conduit à une hausse des coûts de production.