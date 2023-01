Hanoi (VNA) – L’équipe féminine de football du Vietnam qualifiée pour la Coupe du Monde 2023, le Vietnam en tête du classement final des SEA Games 31, la délégation vietnamienne réalise la plus haute performance après 19 ans lors des ASEAN Para Games 2022…sont quelques empreintes marquantes du secteur sportif du Vietnam 2022.



- SEA Games 31: le Vietnam termine en tête du classement final

Le Vietnam a remporté la médaille d'or en football masculin aux SEA Games 31. Photo: VnExpress

Lors des 31es Jeux d’Asie du Sud-Est organisés en mai 2022 au Vietnam, avec 205 médailles d’or au compteur, le Vietnam est devenu la nation la plus titrée lors d’une seule édition de ces jeux, devant l’Indonésie.



A ce plus grand évènement sportif régional, le Vietnam a terminé en tête du classement par nations avec 205 médailles d’or, 125 d’argent et 116 de bronze. Il a battu des records des SEA Games dans 17 des 30 disciplines.



- L’équipe féminine de football du Vietnam qualifiée pour la Coupe du monde 2023 Lors des 31es Jeux d’Asie du Sud-Est organisés en mai 2022 au Vietnam, avec 205 médailles d’or au compteur, le Vietnam est devenu la nation la plus titrée lors d’une seule édition de ces jeux, devant l’Indonésie.A ce plus grand évènement sportif régional, le Vietnam a terminé en tête du classement par nations avec 205 médailles d’or, 125 d’argent et 116 de bronze. Il a battu des records des SEA Games dans 17 des 30 disciplines.- L’équipe féminine de football du Vietnam qualifiée pour la Coupe du monde 2023

L'équipe féminine de football du Vietnam qualifiée pour la Coupe du monde 2023. Photo: VnExpress

L’année 2022 a marqué le parcours glorieux de la sélection nationale de football féminin avec notamment un billet pour la phase finale de la Coupe du monde 2023, qui se déroulera en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août, avec 32 équipes réparties en huit groupes.



Le Vietnam est dans le groupe E aux côtés du champion en titre, les États-Unis, des Pays-Bas et du vainqueur des séries éliminatoires, qui sera très probablement le Portugal.



Toujours en 2022, les footballeuses vietnamiennes ont décroché leur 6e médaille d’or aux SEA Games 31 et conservé leur titre.



- ASEAN Para Games 2022: la délégation vietnamienne réalise sa plus haute performance après 19 ans L’année 2022 a marqué le parcours glorieux de la sélection nationale de football féminin avec notamment un billet pour la phase finale de la Coupe du monde 2023, qui se déroulera en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août, avec 32 équipes réparties en huit groupes.Le Vietnam est dans le groupe E aux côtés du champion en titre, les États-Unis, des Pays-Bas et du vainqueur des séries éliminatoires, qui sera très probablement le Portugal.Toujours en 2022, les footballeuses vietnamiennes ont décroché leur 6e médaille d’or aux SEA Games 31 et conservé leur titre.- ASEAN Para Games 2022: la délégation vietnamienne réalise sa plus haute performance après 19 ans

La délégation vietnamienne a aussi battu des records des ASEAN ParaGames dans 16 disciplines. Photo: SGGP

Après sept jours (du 30 juillet au 5 août) de compétitions aux 11e Jeux d’Asie du Sud-Est pour handicapés 2022 (ASEAN ParaGames 11) tenus à Surakarta (Indonésie), la délégation vietnamienne a empoché 183 médailles, dont 65 d’or, 62 d’argent et 56 de bronze, se classant au 3e rang du classement par nations derrière l’Indonésie et la Thaïlande.



Elle a aussi battu des records des ASEAN ParaGames dans 16 disciplines. Il s’agit de la meilleure performance de la délégation vietnamienne dans l’arène régionale depuis que le pays a accueilli les 2e Jeux en 2003.



- Succès du plus grand festival national des sports Après sept jours (du 30 juillet au 5 août) de compétitions aux 11e Jeux d’Asie du Sud-Est pour handicapés 2022 (ASEAN ParaGames 11) tenus à Surakarta (Indonésie), la délégation vietnamienne a empoché 183 médailles, dont 65 d’or, 62 d’argent et 56 de bronze, se classant au 3e rang du classement par nations derrière l’Indonésie et la Thaïlande.Elle a aussi battu des records des ASEAN ParaGames dans 16 disciplines. Il s’agit de la meilleure performance de la délégation vietnamienne dans l’arène régionale depuis que le pays a accueilli les 2e Jeux en 2003.- Succès du plus grand festival national des sports