Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Laos Saleumxay Kommasith. Photo : VNA

Vientiane (VNA) – L’assistance mutuelle et le partage d’un ennemi commun constituent les facteurs importants pour resserrer les liens particuliers entre le Vietnam et le Laos , a déclaré le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Laos Saleumxay Kommasith, lors d'une interview accordée à l'Agence vietnamienne de l’Information (VNA) à l'occasion du 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Laos et du 45e anniversaire de la signature du Traité d'amitié et de coopération Vietnam-Laos.

Le partenariat bilatéral est approfondi dans tous les domaines, de la politique, la sécurité, la culture en passant par la société. En particulier, la coopération économique entre les deux parties s'est fortement développée, le Vietnam étant un grand partenaire commercial et le troisième investisseur du Laos, a-t-il remarqué.

Saleumxay Kommasith a souligné que le Vietnam et le Laos avaient également tissé une collaboration fructueuse dans l'éducation et le développement des ressources humaines. Le Vietnam a accueilli plus de 50.000 étudiants lao au cours des 10 dernières années. Pour l’heure, environ 14.000 étudiants lao font des études au Vietnam.

Le Laos entretient des relations diplomatiques avec plus de 140 pays à travers le monde, mais ses relations avec le Vietnam sont une relation rare et unique.

Un spectacle artistique pour célébrer le 60e anniversaire l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Laos (1962-2022). Photo : VNA

Cette année est une année importante pour le Vietnam et le Laos alors que les deux pays célèbrent le 60e anniversaire l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Laos (1962-2022) et le 45e anniversaire de la signature du Traité bilatéral d'amitié et de coopération (1977-2022).

Diverses activités sont mises en œuvre tout au long de l'année, visant à vulgariser les relations Vietnam-Laos dans le monde et parmi les peuples des deux pays, en particulier les jeunes, a-t-il insisté.

Selon lui, l'Année de la solidarité et de l'amitié Laos-Vietnam, Vietnam-Laos en cours vise à transmettre aux peuples des deux pays et à la communauté internationale la spécialité des relations Vietnam-Laos et le message d’héritier et de promouvoir cette solidarité spéciale par les générations des dirigeants de deux pays.

Il a souligné que les relations de coopération actuelle entre le Vietnam et le Laos étaient similaires à celles que les deux pays ont partagés dans la lutte d’hier pour la libération nationale. Le Laos et le Vietnam continuent de se soutenir dans le développement socio-économique et de coopérer ensemble dans tous les domaines pour apporter des intérêts concrets aux peuples des deux pays, a-t-il conclu. -VNA