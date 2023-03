Cérémonie d'illumination en vert sur le pont Hien Luong. Photo: VNA Cérémonie d'illumination en vert sur le pont Hien Luong. Photo: VNA

Quang Tri (VNA) - Le Comité populaire de la province de Quang Tri et l'ambassade d'Irlande au Vietnam ont organisé, dans la soirée du 14 mars, une cérémonie d'illumination en vert sur le pont Hien Luong, pour célébrer le 27e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Irlande (1996-2023) et la Fête nationale irlandaise (17 mars).L'éclairage du pont, un monument national spécial sur les rives de Hien Luong - Ben Hai, est une activité de la "Campagne de teinture en vert de l’Irlande" qui se répand un peu partout dans le monde. Le fait que l’ambassade d’Irlande a choisi le pont Hien Luong comme l’endroit unique au Vietnam pour ladite campagne en 2023 contribue à présenter l'image de la province de Quang Tri aux amis internationaux, en particulier au peuple irlandais.S'exprimant lors de la cérémonie, le vice-président du Comité populaire provincial Hoang Nam a affirmé les relations spéciales entre la province de Quang Tri et l'Irlande. L'éclairage du pont Hien Luong en vert contribuera à diffuser les valeurs de paix, d'amitié et de coopération, en particulier dans le contexte où le monde est confronté à de nombreux défis.L’ambassadeur irlandais John McCullagh a fait savoir que le vert est la couleur officielle de l'Irlande. L'activité d'allumer le feu vert au pont Hien Luong revêt une valeur particulière, car le pont ne signifie plus la séparation, mais un symbole de la connexion des personnes ensemble, et en même temps un rappel pour les relations étroites de longue date entre l'Irlande et le Vietnam.Selon l'ambassadeur, il existe un pont similaire nommé Paix dans la ville de Derry en Irlande, reliant les gens sur les rives de la rivière Foyle, qui ont été séparés dans le passé en raison de conflits en Irlande. John McCullagh a souligné que le partenariat entre l'Irlande et la province de Quang Tri a toujours été une priorité à travers les programmes d'aide au développement et les projets financés par le gouvernement irlandais.