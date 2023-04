Un programme d'échanges culturels et sportifs entre le Vietnam et le Venezuela a eu lieu le 19 avril à la capitale de Caracas. Photo : VNA

Caracas (VNA) - La cérémonie d'ouverture du programme d'échanges culturels et sportifs entre le Vietnam et le Venezuela a eu lieu le 19 avril à la capitale de Caracas, sous l’égide de l’ambassade du Vietnam au Venezuela, de la Maison de l'amitié Venezuela-Vietnam et des autorités de Caracas.S'exprimant lors de l'ouverture du programme, Armando Graterol, délégué au Conseil populaire de la paroisse de Coche où se déroule l'événement, a souhaité que dans un proche avenir, l'ambassade du Vietnam et la Maison de l'amitié Venezuela - Vietnam continuent leur coordination dans l'organisation d'événements similaires pour renforcer les liens entre les deux peuples ainsi que pour aider les habitants de Caracas à mieux comprendre la culture et l'histoire héroïque du Vietnam et de son peuple.