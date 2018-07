Le vice-ministre de la Défense, Nguyen Chi Vinh (droite), offre un cadeau de souvenir au général thaïlandais Parinya Khoonnasee. Photo : qdnd.vn



Hanoï (VNA) – Le vice-ministre de la Défense, Nguyen Chi Vinh, a reçu le 19 juillet à Hanoï le directeur de la Direction des opérations conjointes des Forces armées royales thaïlandaises, Parinya Khoonnasee, en visite de travail au Vietnam.



Le général de division Parinya Khoonnasee a informé son interlocuteur des résultats de ses séances de travail tenues auparavant avec plusieurs organes du ministère vietnamien de la Défense. Il a déclaré apprécier la coopération vietnamo-thaïlandaise dans le secteur de la défense, notamment les échanges de délégations et d’expériences. Le général thaïlandais a souhaité que les armées des deux pays développent leur coopération dans les recherches et le sauvetage, l’aide humanitaire en cas de catastrophes naturelles. Parinya Khoonnasee a également présenté au vice-ministre vietnamien de la Défense des préparatifs de Bangkok pour assumer la présidence tournante de l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est) en 2019.



Le général de corps d’armée Nguyen Chi Vinh a affirmé que le développement des relations vietnamo-thaïlandaises s’accélérait. Il a déclaré que le Vietnam attachait de l’importance à ses relations avec la Thaïlande dans la défense et voulait les approfondir. Le vice-ministre a enfin assuré que le Vietnam soutenait la Thaïlande pour qu’elle assume avec succès les fonctions du président de l’ASEAN en 2019. -VNA