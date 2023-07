La séance de travail entre l'ambassadeur du Vietnam en Thaïlande Phan Chi Thanh et le ministre du Développement social et de la Sécurité humaine Chuti Krairiksh. Photo : baoquocte



Bangkok (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam en Thaïlande Phan Chi Thanh a eu le 12 juillet à Bangkok une séance de travail avec le ministre du Développement social et de la Sécurité humaine Chuti Krairiksh visant à promouvoir la coopération bilatérale dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la traite des êtres humains et à échanger des expériences sur le développement du bien-être social.Chuti Krairiksh s'est réjoui de la coopération efficace entre les deux pays dans la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains et l'immigration illégale et a hautement apprécié le Vietnam en tant que l'un des membres importants ayant des contributions actives aux mécanismes de coopération de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).Il a proposé à l'ambassade du Vietnam de se coordonner avec le ministère thaïlandais pour mettre en œuvre certaines activités du projet "ambassadeur de bonne volonté" sur les questions sociales. Il a aussi suggéré la mise en place d'un groupe de soutien pour gérer les questions de fraude, de traite des êtres humains et d'immigration illégale, pour se préparer à la réunion vice-ministérielle entre les deux pays sur la coopération en matière de prévention et de lutte contre la traite des êtres humains, prévue en septembre au Vietnam.Pour sa part, l'ambassadeur Phan Chi Thanh a hautement apprécié la coopération bilatérale dans tous les domaines comme la politique, la diplomatie, l'économie, l'investissement, le commerce, la culture, les échanges entre les deux peuples. Il a remercié le gouvernement thaïlandais, les ministères et secteurs concernés et la Police thaïlandaise pour leur assistance aux citoyens vietnamiens qui ont été illégalement amenées à travailler dans des centres de fraude en ligne en Thaïlande pour se rendre dans un pays tiers.Il a soutenu la proposition du ministre Chuti Krairiksh sur la mise en œuvre du projet "ambassadeur de bonne volonté".Phan Chi Thanh a souligné que l'ambassade du Vietnam en Thaïlande était prête à travailler avec les départements du ministère thaïlandais du Développement social et de la Sécurité humaine pour traiter les affaires de traite des êtres humains et de fraude vers la Thaïlande. - VNA