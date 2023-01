Le président Nguyen Xuan Phuc (gauche) et le président sud-coréen Yoon Suk-yeol. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le président de l’Assemblée nationale sud-coréenne Kim Jin-pyo et son épouse effectueront une visite officielle au Vietnam du 12 au 18 janvier, à l’invitation de son homologue vietnamien Vuong Dinh Hue.



Il s’agira de la première visite officielle au Vietnam du président de l’Assemblée nationale Kim Jin-pyo depuis son entrée en fonction en juillet 2022, également de la première tournée d’un dirigeant sud-coréen au Vietnam après que les deux pays aient porté leurs liens au niveau de partenariat stratégique intégral en décembre 2022.



La visite permettra de continuer de dynamiser la coopération entre les deux Assemblées nationales, de rendre la coopération parlementaire entre les deux pays plus efficace et plus substantielle, contribuant ainsi à renforcer les relations entre le Vietnam et la République de Corée.



Depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques en décembre 1992, les relations entre le Vietnam et la République de Corée ont connu un développement heureux et substantiel et ont obtenu de nombreuses grandes réalisations.



Les deux parties maintiennent régulièrement des échanges de haut niveau sous plusieurs formes. Lors de la visite d’État en République de Corée en décembre 2022 du président Nguyen Xuan Phuc, les deux parties ont publié une déclaration sur la mise à niveau de leurs relations au niveau de "partenariat stratégique intégral".



Les dirigeants sud-coréens affirment considérer le Vietnam comme un partenaire principal dans la mise en œuvre de la politique extérieure en Asie du Sud-Est et de la stratégie pour l’Indo-Pacifique de la République de Corée.



La visite officielle du président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Vuong Dinh Hue, en République de Corée en décembre 2021, a contribué aux efforts pour approfondir les liens bilatéraux dans tous les domaines, renforcer la coopération dans la reprise et le développement économiques après la pandémie.

Un numéro artistique lors d'un programme culturel entre le Vietnam et la République de Corée en décembre à Hanoï. Photo: VNA



La coopération dans l’économie, le commerce et l’investissement est à la fois un pilier et un moteur des relations bilatérales.



La République de Corée se classe au premier rang en termes d’investissement direct étranger (IDE) au Vietnam; au deuxième en termes d’aide publique au développement (APD), de travail et de tourisme; et au troisième en matière de coopération commerciale.



De son côté, le Vietnam est le plus grand partenaire économique de la République de Corée au sein de l’ASEAN, représentant 30% des investissements et 50% des échanges commerciaux entre la République de Corée et l’ASEAN.



Les dirigeants des deux parties ont convenu de s’efforcer de porter le commerce bilatéral à 100 milliards de dollars d’ici 2023 et à 150 milliards de dollars d’ici 2030...



Les échanges entre habitants des deux pays constitue une passerelle solide pour les relations Vietnam-République de Corée. Environ 200.000 Vietnamiens vivent en République de Corée et 200.000 Sud-Coréens vivent au Vietnam. Il y a environ 80.000 couples mixtes. De nombreuses localités des deux pays ont établi des relations de coopération… -VNA