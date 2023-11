Hanoi (VNA) - Le Portugal valorise toujours ses relations avec le Vietnam et la coopération dans les forums multilatéraux et le Vietnam occupe toujours une position importante dans la politique extérieure portugaise, en particulier dans la coopération économique. Grâce à cette coopération, le Portugal peut également élargir ses relations avec d'autres pays asiatiques.

Poursuivant sa visite de travail au Portugal, Tran Thanh Man et la délégation de l'AN vietnamienne ont eu un entretien avec le président de l'AN portugaise Augusto Santos Silva.

Lors de la réunion, le président de l'AN Augusto Santos Silva a déclaré que la coopération accrue du Vietnam avec le Portugal ne visait pas seulement le marché de ce pays mais aussi, plus largement, les marchés européen et africain.



Afin de créer les conditions propices à la promotion de la coopération bilatérale, le président de l'AN Augusto Santos Silva a proposé que les deux parties renforcent les échanges entre les peuples, en donnant la priorité à l'ouverture d'agences de représentation diplomatique dans chaque pays.

Augusto Santos Silva a remercié le Vietnam pour son soutien au développement de la langue portugaise avec la création du Centre de langue portugaise Camões à l'Université de Hanoï en 2016.



Pour sa part, le vice-président permanent de l'AN Tran Thanh Man a affirmé que le Vietnam valorisait toujours les relations avec l'Union européenne (UE) ainsi qu'avec ses pays membres, dont le Portugal.



Tran Thanh Man a salué la volonté du Portugal d'ouvrir une agence de représentation diplomatique au Vietnam, affirmant sa volonté de faciliter et de soutenir ce plan qui permettra de créer un pont solide pour les relations bilatérales et des conditions favorables à l'échange d'informations et à la coopération.



Tran Thanh Man a également annoncé que le Vietnam envisageait d'ouvrir prochainement une ambassade au Portugal, en espérant que le gouvernement portugais soutiendrait activement ce projet et créerait les conditions nécessaires.



En termes de relations commerciales et d'investissement, il a proposé que les deux parties se coordonnent étroitement et exploitent au maximum les opportunités de l'accord de libre-échange Vietnam-UE (EVFTA) pour améliorer la valeur des échanges commerciaux bilatéraux, en s'efforçant d'atteindre un milliard de dollars dans l’année prochaine.

En outre, il a demandé au Portugal d'aider les autres pays de l'UE à ratifier rapidement l'accord de protection des investissements Vietnam-UE (EVIPA) afin de créer des conditions favorables pour les investisseurs portugais opérant au Vietnam. Actuellement, la coopération en matière d'investissement entre les deux pays s’avère modeste par rapport aux potentiels.

Photo : VNA

Le vice-président permanent de l'AN Tran Thanh Man offre un cadeau à Filipe Leite de Sousa, représentant de la Fédération vietnamienne des arts martiaux traditionnels au Portugal. Photo : VNA

Tran Thanh Man a demandé au Portugal d'exhorter la Commission européenne (CE) à supprimer rapidement le « carton jaune INN » imposé aux produits de la mer vietnamiens, en tenant compte de la détermination et des efforts du Vietnam pour mettre en œuvre pleinement et sérieusement les recommandations de la CE en matière de développement durable de la pêche.Le Portugal continuera de créer des conditions optimales permettant à la communauté vietnamienne vivant sur son sol de stabiliser sa vie, de bien s'intégrer et de contribuer ainsi au développement des deux pays et des relations Vietnam-Portugal, a-t-il souligné.Afin de promouvoir la coopération interparlementaire, Tran Thanh Man a proposé que les deux parties augmentent les échanges de délégations de haut niveau de l'AN et des Comités parlementaires et envisagent de créer un groupe parlementaire d’amitié qui servirait de pont dans la promotion des relations de coopération entre les deux organes législatifs et les deux pays.Les deux parties renforceront leur coordination et se soutiendront mutuellement lors des forums interparlementaires régionaux et mondiaux.Plus tôt dans la journée, le vice-président permanent de l'AN Tran Thanh Man avait rencontré l'ancien président de l'Union interparlementaire (UIP), Duarte Pacheco. Le même soir, il avait également reçu Filipe Leite de Sousa, représentant de la Fédération vietnamienne des arts martiaux traditionnels au Portugal (WFVV). - VNA