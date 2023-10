Lors de la séance de travail entre le ministre vietnamien de l' Éducation et de la Formation, Nguyen Kim Son et le ministre japonais de l'Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et des Technologies, Moriyama Masahito. Photo : VNA

Tokyo, 11 octobre (VNA) - Le ministre vietnamien de l'Éducation et de la Formation, Nguyen Kim Son, a hautement apprécié le développement éducatif du Japon et a suggéré que le pays partage son expérience avec le Vietnam pour intensifier la coopération bilatérale dans ce domaine.Lors de sa rencontre avec le ministre japonais de l'Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et des Technologies, Moriyama Masahito, à Tokyo, le ministre Nguyen Kim Son a souligné que le Vietnam souhaitait apprendre de l'enseignement supérieur des pays étrangers, en particulier de la politique japonaise en matière d'enseignement général.Le ministre a exprimé l'espoir que les deux parties favoriseront la coopération dans l'enseignement supérieur, avec davantage d'étudiants vietnamiens souhaitant étudier au Japon, notamment grâce aux programmes de bourses accordés par le gouvernement japonais et le ministère de l'Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et des Technologies (MEXT).Il a suggéré que le Japon soutienne davantage le Vietnam dans la mise en œuvre des projets actuels et travaille sur des plans visant à renforcer la coopération entre les établissements d'enseignement supérieur des deux pays en termes de formation, de recherche et d'échange de conférences et d'étudiants.Nguyen Kim Son a appelé le Japon à développer les formations de courte durée pour les fonctionnaires vietnam iens.Pour sa part, Moriyama Masahito a affirmé que le Vietnam était l'un des partenaires stratégiques du Japon en Asie-Pacifique, affirmant que les deux pays maintenaient leur collaboration dans l'enseignement général et les échanges d'étudiants.Concernant l'échange d'étudiants de premier cycle et de troisième cycle, le ministre japonais a souscrit aux suggestions de son homologue vietnamien, soulignant que les agences compétentes des deux parties devaient déployer davantage d'efforts à cet égard.Moriyama Masahito a noté avec plaisir d'assister, avec Nguyen Kim Son, à l'échange d'un protocole d'accord entre le ministère vietnamien de l'Éducation et de la Formation et le groupe japon ais Mizuno sur la coopération en matière d'éducation physique dans les écoles primaires du Vietnam.Le 10 octobre, le ministre Nguyen Kim Son et sa suite ont visité l'Université Gakugei de Tokyo et rencontré les représentants de l'Université.Il doit rencontrer le 13 octobre le vice-président de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA). - VNA