La 8e réunion du Comité mixte Vietnam - Italie sur la coopération économique. Photo: VNA La 8e réunion du Comité mixte Vietnam - Italie sur la coopération économique. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - La 8e réunion du Comité mixte Vietnam - Italie sur la coopération économique s'est tenue les 17 et 18 octobre au siège du ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale à Rome, sous la co-présidence de la secrétaire d'État italienne Maria Tripodi et du vice-ministre vietnamien de l'Industrie et du Commerce Nguyen Sinh Nhat Tan.Les deux parties ont examiné et réévalué les principaux contenus de la coopération économique et commerciale, notamment dans les domaines du commerce, de l'énergie, de l'agriculture et des machines industrielles, du textile, de la chaussure... Elles se sont accordées des plans à mettre en œuvre dans les prochains temps pour favoriser la croissance du chiffre d'affaires d’import-export entre les deux pays, tout en profitant des bénéfices de l'accord de libre-échange UE – Vietnam.Le vice-ministre Nguyen Sinh Nhat Tan a souligné que les relations traditionnelles d'amitié et de coopération entre le Vietnam et l'Italie étaient de plus en plus renforcées et développées. La partie vietnamienne a noté l'intérêt récent en faveur du Vietnam dans la politique italienne de coopération pour le développement.La secrétaire d'État Mari Tripodi a reconnu que le Vietnam est considéré comme un «point brillant» en matière de développement économique, lorsque le taux de croissance, le chiffre d'affaires d’import-export et l'attraction des investissements étrangers sont tous à un niveau élevé, même si le Vietnam est également affecté par la perturbation de la chaîne d'approvisionnement ainsi que la baisse de la demande mondiale de biens, en raison de la situation géopolitique complexe dans le monde.À la fin de la réunion, les deux parties ont signé le procès-verbal de la 8e réunion du Comité mixte sur la coopération économique et ont convenu que la 9e réunion se tiendrait en 2024 au Vietnam.Dans l'après-midi du 18 octobre, s'exprimant à la conférence «Coopération économique et d'investissement entre le Vietnam et l'Italie avec l'accent sur l'investissement durable et les nouvelles énergies», l'ambassadeur vietnamien en Italie, Duong Hai Hung, a souligné qu'il s'agissait d'une bonne opportunité pour la communauté des affaires et les décideurs politiques de se rencontrer, d'échanger des informations, de promouvoir les relations de coopération en la matière entre le Vietnam et l'Italie. Sans oublier de résoudre conjointement les défis majeurs du développement durable, de créer des conditions favorables pour les deux communautés d'affaires, contribuant ainsi à exploiter l'énorme potentiel de coopération bilatérale.La réunion du Comité mixte de cette année est un événement important pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et les dix ans du partenariat stratégique, visant à renforcer la coopération bilatérale dans les domaines économique et commercial. -VNA