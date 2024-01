Hanoi (VNA) - La Sécurité sociale du Vietnam (VSS) et les représentants français de l’industrie de la santé au Vietnam ont signé lundi 22 janvier à Hanoi un protocole d’accord visant à développer le système pharmaceutique et à améliorer la qualité des services médicaux.

Cérémonie de signature du protocole d’accord entre la Sécurité sociale du Vietnam (VSS) et les représentants français de l’industrie de la santé au Vietnam. Photo : VNA Cérémonie de signature du protocole d’accord entre la Sécurité sociale du Vietnam (VSS) et les représentants français de l’industrie de la santé au Vietnam. Photo : VNA

La signature de ce protocole d’accord s’inscrit dans la continuité des activités passées, a déclaré l’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, rappelant les activités de coopération dans le domaine de la santé et de la pharmacie avec la VSS depuis 2018, notamment entre le Leem, l’organisation professionnelle des entreprises du médicament opérant en France, et la VSS en 2019.Les deux parties s’engagent à coopérer dans de nombreux domaines, y compris l’échange d’informations et le partage d’expériences sur les solutions visant à augmenter les revenus de la caisse d’assurance maladie, l’expérience en matière de mise en œuvre de packages d’assurance maladie complémentaire; à améliorer les capacités d’évaluation des technologies médicales pour les appliquer à l’établissement de listes de médicaments, de fournitures médicales et de services techniques couverts par la caisse d’assurance maladie.Elles prévoient également de renforcer la communication, de sensibiliser la communauté et le personnel médical à l’usage sûr, rationnel et efficace des médicaments en vue d’assurer une utilisation efficace des fonds d’assurance maladie et les droits des patients, contribuant à optimiser les ressources et à améliorer la qualité des services médicaux pour faire bénéficier des progrès de la médecine moderne au plus grand nombre.Le vice-directeur général de la VSS, Nguyên Duc Hoà, a fait savoir que 18,26 millions de travailleurs (39,25% de la population active) sont couverts par la VSS, contre environ 2,2 millions en 1995, et 93,3 millions (93,35% de la population nationale) ont eu accès à l’assurance maladie en 2023, un taux proche de l’objectif d’assurance-maladie universelle. – VNA