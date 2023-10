Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang (centre) assiste au 6e Sommet des affaires Vietnam-États-Unis organisé là Hanoi par la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam et la Chambre de commerce américaine. Photo: VNA



Près de 30 ans après l'établissement de relations diplomatiques, le commerce bilatéral a été multiplié par 300, atteignant 124 milliards de dollars, faisant des États-Unis le plus grand débouché du Vietnam et aussi le premier investisseur au Vietnam, avec 1 306 projets opérationnels, d'un capital social total de 11,8 milliards de dollars, se classant 11e dans la liste des 43 pays et territoires investissant au Vietnam. -VNA Il a proposé aux entreprises américaines de prêter attention et d'apporter une voix forte afin que le Vietnam puisse bientôt être reconnu comme une économie de marché, - une base importante pour des relations économiques et commerciales égales, saines et durables.Évaluant l'importance de ce sommet, Pham Tân Công, président de la VCCI , a déclaré qu'après six ans d'organisation réussie, ce sommet est devenu un événement très attendu pour les milieux d'affaires des deux pays et un témoignage de renforcement de la connectivité afin de créer un environnement favorable qui attire de nouveaux investissements et promotion de l'innovation et la croissance durable au Vietnam.La récente élévation des relations entre les deux pays au niveau d'un partenariat stratégique intégral montre qu'il s'agit d'un moment important et d'une excellente opportunité de coopérer pour perfectionner les politiques et l'environnement économique afin d'attirer de nouveaux investisseurs ou de combiner les investisseurs et les entreprises existants pour se développer ensemble, a déclaré John Rockhold, président de l’ AMCHAM Il a également souligné que les progrès dans les domaines clés mentionnés lors du sommet amélioreraient le climat des affaires , renforceraient le rôle du secteur privé, assureraient le développement socio-économique et favoriseraient la prospérité du Vietnam.Près de 30 ans après l'établissement de relations diplomatiques, le commerce bilatéral a été multiplié par 300, atteignant 124 milliards de dollars, faisant des États-Unis le plus grand débouché du Vietnam et aussi le premier investisseur au Vietnam, avec 1 306 projets opérationnels, d'un capital social total de 11,8 milliards de dollars, se classant 11e dans la liste des 43 pays et territoires investissant au Vietnam. -VNA

