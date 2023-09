Le dirigeant cubain Fidel Castro à Quang Tri, dans la région libérée du Sud-Vietnam, en septembre 1973. Photo: VNA Le dirigeant cubain Fidel Castro à Quang Tri, dans la région libérée du Sud-Vietnam, en septembre 1973. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le Vietnam et Cuba entretiennent une relation très particulière, construite non seulement en un jour ou deux, mais forgée dans l’intensité de la lutte contre l’impérialisme et de la construction du socialisme.Ce propos a été affirmé par le secrétaire général de l'Assemblée nationale et du Conseil d'État de Cuba, Homero Acosta Álvarez, dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), à l'occasion de la visite au Vietnam, du 24 au 28 septembre, du président de l'Assemblée nationale Juan Esteban Lazo Hernández, qui participe au 50e anniversaire de la visite du dirigeant cubain Fidel Castro dans la région libérée du Sud-Vietnam (septembre 1973 - septembre 2023).Grâce à cette solidarité fraternelle soigneusement cultivée par le Président Hô Chi Minh et le leader Fidel Castro, les deux pays peuvent communiquer avec une franchise et une transparence particulières. Cuba a beaucoup appris de l'expérience vietnamienne et apprécie la coopération du Vietnam dans les moments difficiles. Le Vietnam a également partagé des sentiments similaires avec Cuba. Cuba est prête à transférer son expérience et à soutenir la cause vietnamienne.Cette visite au Vietnam du président de l'Assemblée nationale Juan Esteban Lazo Hernández a lieu à l'occasion de la commémoration dans les deux pays de l'événement de la venue du leader Fidel Castro, alors Premier ministre de la République de Cuba, sur la terre nouvellement libérée dans la province de Quang Tri. Fidel Castro a franchi le 17e parallèle et hissé le drapeau du Front national de libération du Sud-Vietnam. Il s'agit d'un événement d'une grande importance dans les relations traditionnelles entre les deux pays. Ce moment historique a marqué le développement d’une relation rare et particulière entre les deux pays.Depuis lors, de nombreux dirigeants cubains tels que le leader Fidel Castro, le général Raúl Castro, le premier secrétaire du Parti communiste et président de cuba Miguel Díaz-Canel sont venus au Vietnam. Presque tous les hauts dirigeants du Vietnam ont visité Cuba et ont été honorés par l'État cubain avec les plus hautes distinctions. Le maintien des échanges de délégations de haut niveau est la base du renforcement des relations bilatérales.Cette visite de Juan Esteban Lazo Hernández renforcera les relations entre les deux Assemblées nationales et contribuera à promouvoir les échanges commerciaux bilatéraux, pour porter la coopération économique au niveau correspondant aux relations politique et diplomatique.La biotechnologie, l'agriculture, la pêche, le sport, la culture... sont également des domaines dans lesquels Cuba et le Vietnam entretiennent une bonne coopération. La tâche immédiate est de consolider ce qui existe et de renforcer les relations de coopération au profit des deux peuples. -VNA