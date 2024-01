Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son (gauche) a rencontré le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Laos, Saleumxay Kommasith. Photo : VNA

Luang Prabang (VNA) - A l'occasion de sa participation à la conférence restreinte des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM Retreat) à Luang Prabang, dans le Nord du Laos, le 28 janvier, le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son a rencontré le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Laos, Saleumxay Kommasith et le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Cambodge, Sok Chenda Sophea.Lors de la rencontre avec le dirigeant lao, les deux parties ont convenu de continuer à promouvoir la coopération, à maintenir l'échange de délégation de tous les échelons ; de se coordonner avec les ministères, les branches et les localités pour mettre en œuvre efficacement les accords de haut niveau et les résultats de la 46e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos (janvier 2024) ; de promouvoir la mise en œuvre efficace de l'accord de coopération entre les deux ministères des Affaires étrangères pour la période 2021-2025.Bui Thanh Son a affirmé que le Vietnam soutenait le Laos dans sa présidence de l'ASEAN en 2024 et se coordonnerait étroitement avec le pays dans la promotion du Plan stratégique de la Vision de la Communauté de l'ASEAN jusqu'en 2045. Saleumxay Kommasith a affirmé soutenir le Vietnam dans l’organisation du « Forum de l’avenir de l'ASEAN sur le développement rapide et durable, axé sur les habitants » (prévu en avril 2024).Les deux dirigeants ont également convenu de renforcer la coordination et de se soutenir mutuellement dans les forums internationaux, régionaux et sous-régionaux, en travaillant avec les pays membres pour maintenir la solidarité et renforcer le rôle central de l'ASEAN sur les questions régionales et internationales, dont celle de la Mer Orientale.Lors de leur rencontre, Bui Thanh Son et le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Cambodge, Sok Chenda Sophea, ont convenu de se coordonner activement dans l'organisation de la 21e réunion du Comité mixte Vietnam-Cambodge sur les questions économique, culturelle, scientifique et technique ; de déployer efficacement le protocole d'accord sur la coopération entre l'Académie diplomatique du Vietnam et l'Institut cambodgien de diplomatie et de coopération internationale ; de continuer à négocier la démarcation et le bornage des 16 % restants de la frontière terrestre ; d'envisager d'ouvrir de nouveaux postes-frontières entre les deux pays. Le dirigeant cambodgien a proposé que les deux parties coopèrent aussi pour renforcer la connectivité afin de promouvoir le commerce et le tourisme.Concernant la coopération au sein de l' ASEAN , ils ont convenu de se coordonner étroitement et d'aider le Laos à assumer avec succès sa présidence de l'ASEAN en 2024, de promouvoir la solidarité intra-bloc et le rôle central de l'ASEAN dans la résolution des problèmes régionaux et internationaux.A cette occasion, le ministre Bui Thanh Son a invité le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Cambodge, Sok Chenda Sophea, à effectuer une visite officielle au Vietnam à un moment opportun. -VNA