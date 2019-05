Le président du CC du Front de la Patrie du Vietnam, Tran Thanh Man (droite) et le président de l'AN cambodgienne, Samdech Heng Samrin.

Hanoi (VNA) - La visite officielle en cours au Vietnam du président de l'Assemblée nationale (AN) cambodgienne, Samdech Heng Samrin, contribuera à consolider et à développer les relations d'amitié et de bon voisinage entre le Vietnam et le Cambodge.

C’est ce qu’a annoncé le secrétaire du Comité central (CC) du Parti et président du CC du Front de la Patrie du Vietnam, Tran Thanh Man, lors d’une rencontre le 29 mai à Hanoi avec le président de l'AN cambodgienne, Samdech Heng Samrin.

Il a également déclaré que les relations s'étaient consolidées ces dernières années grâce à l'échange régulier de visites et de rencontres entre les dirigeants des deux pays, et ce dans un esprit d’amitié et de grande confiance.

Il a demandé à l’AN et au Conseil national du Front de solidarité et de développement de la Patrie du Cambodge de continuer à soutenir la démarcation de la frontière et l’implantation de postes-frontières, ainsi que l’organisation par le Front de la Patrie du Vietnam de la conférence sur la construction d'une frontière Vietnam-Cambodge de paix, d’amitié et de coopération en 2020.

Le président de l’AN Heng Samrin et le Conseil national du Front de solidarité et de développement de la Patrie du Cambodge devraient présenter des propositions aux administrations locales afin de faciliter la vie et le travail des populations d'origine vietnamienne au Cambodge, a-t-il déclaré.

Pour sa part, le président Heng Samrin a exprimé sa joie devant le développement constant des relations bilatérales en tous domaines. Il a également souligné que l'échange de délégations et la participation à des conférences des Fronts des deux pays avaient permis d'obtenir de bons résultats dans la coordination entre les deux organisations, leur donnant une base solide pour continuer à renforcer leurs relations de coopération et d’amitié traditionnelles. -VNA