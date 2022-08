Sydney, 1er août (VNA) - Le Vietnam et l'Australie ont montré leur détermination et leurs efforts pour atténuer les impacts du changement climatique et ont un potentiel de coopération dans ce domaine, a déclaré un expert.

Photo : VNA

Le Dr Do Nam Thang, expert en environnement et changement climatique à l'Université nationale de l’Australie, a noté que les deux pays partagent l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050.Ils ont également un grand potentiel dans l'énergie solaire et éolienne, en particulier l'éolien offshore, a-t-il déclaré, ajoutant que l'Australie était en tête du monde en termes d'énergie solaire par habitant avec 1.129 kWh par personne en 2021, tandis que le Vietnam prenait la tête en Asie du Sud-Est avec 218 kwh.L'expert a mis l'accent sur une déclaration commune sur l'engagement en faveur d'une action concrète pour le climat signée par le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue australien Scott Morrison en novembre dernier.Lors de sa visite au Vietnam en juin dernier, la ministre australienne des Affaires étrangères Penny Wong a également mis l'accent sur la transition vers une énergie plus propre et plus abordable, la considérant comme une opportunité économique pour les deux pays.Le Dr Do Nam Thang a considéré ces déclarations comme une base pour que les deux parties intensifient leur collaboration dans les temps à venir, affirmant qu'"il est temps pour les deux pays de renforcer leur coopération dans la réponse au changement climatique".Il a suggéré que les deux pays intensifient leur capacité de mise en œuvre de l'engagement de zéro émission nette, ajoutant que l'Australie devrait soutenir le Vietnam dans la formation et partager son expérience en matière d'élaboration et d'application des politiques avec les ministères, secteurs et localités vietnamiens.Les deux parties peuvent s'associer dans la recherche et le transfert de technologies, coopérer dans les énergies renouvelables et le développement économique maritime, se concentrer sur l'énergie éolienne offshore et l'exploitation minière au service du développement des énergies renouvelables, et établir un centre de coopération sur le changement climatique, a déclaré Le Dr Do Nam Thang.- VNA