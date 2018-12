Un coin de l’usine de la SARL Samsung Electronics Vietnam dans la province de Thai Nguyên au Nord. Photo : VNA



Hanoi (VNA) - Les entreprises manufacturières sud-coréennes ont tourné leurs flux d’investissement direct étranger (IDE) de la Chine vers le Vietnam car ce dernier a mis en œuvre des politiques préférentielles en termes d'impôts, dispose d’une main-d'œuvre à bas coût et crée d’autres conditions favorables pour les investisseurs.



La Fédération des industries sud-coréennes a publié le 22 novembre un rapport selon lequel le Vietnam représente 17,7% du total des investissements directs à l'étranger de la République de Corée (R. de Corée) en 2017, en forte croissance par rapport à 1990 (3,7%).



Au contraire, le pourcentage de la Chine dans les investissements directs sud-coréens à l'étranger a diminué à 27,6% en 2017, une forte baisse par rapport à des années 2000 (44,5%).



En particulier, les petites et moyennes entreprises manufacturières sud-coréennes ont retiré des capitaux de la deuxième économie mondiale pour les investir au Vietnam.



Les investissements des petites et moyennes entreprises sud-coréennes au Vietnam ont dépassé, pour la première fois en 2014, ceux en Chine. Leur capital total injecté au Vietnam s’est élevé à 720 millions de dollars en 2017, contre 430 millions de dollars en Chine.



Les investissements directs des grandes entreprises sud-coréennes en Chine ont connu une baisse, mais le capital total injecté dans ce pays est toujours 2,7 fois supérieures à celui enregistré au Vietnam en 2017.



Toujours selon le rapport de la Fédération des industries sud-coréennes, le Vietnam est devenu une destination attrayante pour les entreprises manufacturières sud-coréennes car celui-ci a mis en application des politiques préférentielles en termes d'impôts et a amélioré sans cesse son environnement d’investissement, tandis que la Chine a imposé un taux moyen de 25% aux entreprises à capitaux nationaux et étrangers.



En outre, la Chine a élargi la liste des produits que les entreprises à participation étrangère ne peuvent produire. Cependant le salaire minimum de ce pays a connu une forte augmentation ces derniers temps.



En revanche, le Vietnam a exonéré d’impôt sur les sociétés pendant 4 ans les entreprises à capitaux étrangers fonctionnant dans le secteur de la haute technologie et a supprimé le plafond imposés aux investisseurs étrangers. -NDEL/VNA