Hanoi (VNA) - Selon le quotidien indien Deccan Herald, les touristes de Bangalore, de l’État de l'Inde du Sud – Karnataka, manifestent un intérêt croissant pour le Vietnam.

Les touristes indients au Vietnam. Photo: Deccan Herald Les touristes indients au Vietnam. Photo: Deccan Herald

Ce journal a indiqué que de nombreux Indiens qui ont voyagé vers des destinations touristiques plus populaires en Asie du Sud-Est telles que l'Indonésie, la Thaïlande, Singapour et la Malaisie, ... et accordent une grande attention au Vietnam et le considèrent comme une destination intéressante.



"Pour beaucoup de gens, le Vietnam est encore un endroit inexploré. Ce pays présente également de nombreux avantages pour les touristes indiens car ils peuvent demander un visa à leur arrivée à l'aéroport", a déclaré Karthik Marathe, qui dirige Nesara Tours à Nagarabhavi.



"Au cours des 6 derniers mois, j'ai reçu 60 à 70 réservations de voyages organisés au Vietnam chaque mois. Avant, il n'y avait qu'une ou deux réservations par mois en provenance de Bengaluru.", a fait savoir M. Karthik Marathe.



En juillet 2022, la compagnie aérienne à bas prix VietJet Air a annoncé l'ouverture de vols directs de Bangalore à Hanoï, Da Nang et Hô Chi Minh-Ville. Toutefois, ces vols n'ont pas encore eu lieu.



Cependant, cette annonce attire toujours beaucoup l'attention des habitants de Bangalore et de la région l'Inde du Sud. Rajiv Mehrotra, directeur général de Holiday Concierge, a déclaré: "Cette annonce a mis le Vietnam sous les projecteurs. Depuis lors, il y a eu un grand nombre de touristes ici qui se sont rendus au Vietnam."



En moyenne, Rajiv reçoit 10 à 12 réservations liées au Vietnam chaque semaine, a-t-il ajouté.



Actuellement, les visiteurs de Bengalure doivent se rendre à Delhi ou à Mumbai pour prendre un vol direct vers le Vietnam.



Selon les voyagistes indiens, le Vietnam offre toutes sortes d'expériences, de belles plages, des montagnes préservées et une vie urbaine animée.

La baie d'Ha Long est l'une des destinations attrayantes pour les touristes étrangers au Vietnam. Photo: Traveloka

Comparé à d'autres pays d'Asie du Sud-Est, un voyage au Vietnam est au moins 10 à 15% moins cher, ont partagé des experts indiens du voyage avec Metrolife.



"Pour le même montant d'argent que vous dépensez en Indonésie ou en Thaïlande, vous obtiendrez un meilleur service au Vietnam. Par conséquent, le Vietnam est une destination assez populaire pour les 25 à 35 ans", a déclaré Karthik.



"Une excursion de 8 jours et 9 nuits au Vietnam coûte environ 1,10 lakh Rs (1.335 dollars),y compris le billet d'avion, tandis qu'un circuit de 5 jours et 6 nuits en Thaïlande coûte environ 1,35 lakh Rs (1.638 dollars).", a expliqué Karthik.



Soubhagya H, directrice de la compagnie du tourisme Cruise and Travel, a déclaré que le Vietnam était également très populaire auprès des touristes plus âgés.



"Non seulement c'est moins cher, mais ce pays est aussi connu pour ses nombreux temples et sites historiques. Ces quatre derniers mois, nous avons reçu des réservations de beaucoup de personnes âgées de 40 à 50 ans. Elles sont particulièrement intéressées à visiter des temples", a partagé Mme Soubhagya.



Des influenceurs de voyage et des blogueurs de toute l'Inde font également la promotion du Vietnam comme une destination conviviale et abordable pour les jeunes. -CPV/VNA