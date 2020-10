Le vice-ministre permanent des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, copréside la cinquième consultation politique Vietnam - Colombie au niveau des vice-ministres par vidéoconférence. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-ministre permanent des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, et son homologue colombien Francisco Javier Echeverri ont mené le 8 octobre la cinquième consultation politique au niveau vice-ministériel par vidéoconférence.

Le vice-ministre Bui Thanh Son a présenté la politique, la situation socio-économique, l’expérience de la lutte contre la pandémie de COVID-19 du Vietnam ainsi que des mesures visant à rétablir l'économie et à assurer le bien-être social après l'épidémie.

Il a affirmé le soutien du Vietnam au processus de paix en Colombie.

Le vice-ministre colombien Francisco Javier Echeverri, pour sa part, a informé son homologue vietnamien de la situation en Colombie et des mesures prises par le gouvernement pour maintenir la stabilité et poursuivre le développement socio-économique face aux défis actuels.

Il a affirmé que la Colombie tenait en haute estime les réalisations du Vietnam dans la maîtrise du COVID-19 et le développement socio-économique et la prise en charge par le pays du rôle de président de l'ASEAN 2020 et de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mandat 2020-2021.

Les deux parties ont passé en revue et évalué les domaines de coopération entre les deux pays et les deux ministères des Affaires étrangères, outre la discussion des mesures visant à renforcer la coopération multiforme dans les temps à venir.

Ils sont convenus de continuer à travailler en étroite collaboration pour maintenir le développement des relations, promouvoir les visites de haut niveau, renforcer le dialogue et la connectivité entre les ministères, les secteurs et les entreprises, créer un cadre juridique pour la promotion du commerce et des investissements, et la coopération dans les soins de santé, l'agriculture, la culture, le tourisme et l’éducation-formation.

Sur la base de la confiance mutuelle, ils ont également discuté des questions internationales et régionales d’intérêt commun et ont convenu de poursuivre leur coordination et leur soutien mutuel au sein des forums internationaux et multilatéraux dont le Vietnam et la Colombie sont membres comme l'Organisation des Nations Unies (ONU), le Forum de coopération pour l'Asie de l'Est et l'Amérique latine (FEALAC), la coopération entre l’ASEAN et l’Alliance du Pacifique. -VNA