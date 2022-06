Khanh Hoa (VNA)- Vietnam Airlines a lancé le 3 juin la nouvelle ligne reliant Singapour à la ville de Nha Trang dans cette province centrale.

Photo : VNA

Le premier vol avec 160 passagers à bord est parti de Singapour et a atterri cet après-midi à Nha Trang.Vietnam Airlines exploite la ligne avec deux vols hebdomadaires au départ de Nha Trang les mardis et dimanches, et de Singapour les vendredis et dimanches.Il s'agit de la cinquième ligne de la compagnie aérienne vers Singapour, après Da Nang, Phu Quoc, Ha Noi et Ho Chi Minh-Ville.De plus, pour promouvoir le tourisme et le commerce dans la province de Khanh Hoa avec d'autres destinations internationales, Vietnam Airlines inaugurera des vols de Nha Trang à Séoul, en République de Corée, le 1er juillet.- VNA