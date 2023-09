Hanoi (VNA) - La compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines a annoncé que tous ses vols entre Hanoi/Hô Chi Minh-Ville et Singapour seront transférés du terminal 4 au terminal 3 de l’aéroport international Changi de Singapour à partir du 26 septembre.

L’aéroport international Changi de Singapour attire les touristes grâce à "Rain vortex", une cascade intérieure de 40 mètres de haut, la plus grande jamais construite. Photo : VietnamPlus



L’aéroport de Changi dispose de quatre terminaux distincts, dont le terminal 3 dessert les vols entre Singapour et l’Asie, l’Europe, l’Australie et les États-Unis.



A cette occasion, Vietnam Airlines promouvra l’application de solutions automatisées pour aider les passagers à s’enregistrer plus facilement et plus rapidement et à accroître leur expérience dans ce terminal, comme la visite de la plus haute cascade intérieure au monde, Rain Vortex, d’une hauteur de 40 m.



Singapour est un marché clé pour Vietnam Airlines en Asie du Sud-Est. Au cours des 30 dernières années, plus de 7 millions de passagers ont utilisé les services du transporteur vietnamien pour voyager entre les deux pays.

La compagnie à la fleur de lotus opère actuellement 35 vols par semaine entre Hanoi/Hô Chi Minh-Ville et Singapour.



Au cours des huit premiers mois de cette année, plus de 310.000 passagers ont voyagé entre les deux pays sur les vols de Vietnam Airlines, soit le double par rapport à la même période de l’an dernier. – VNA