Hanoi (VNA) – Le Vietnam a retrouvé, rassemblé et inhumé depuis 2013 environ 11.500 restes des héros morts pour la Patrie, dont 2.368 retrouvés en 2017 et 1.281 durant les six premiers mois de cette année.

Inhumation des restes des soldats vietnamiens au cimetière du district de Lôc Ninh, province de Binh Phuoc (Sud). Photo: VNA



Plus de 6.400 restes de soldats vietnamiens tombés sur le champ d’honneur à l’étranger ont été retrouvés et rapatriés par diverses équipes de recherche, d’exhumation et de rapatriement.À ce jour, le ministère de la Défense a achevé la deuxième phase du projet de modernisation des établissements d’identification de l’ADN des restes des morts pour la Patrie.L’état-major général a également construit un site web dédié à la recherche des restes des soldats tombés sur le champ d’honneur, créé un logiciel d’enregistrement, de gestion de codes et numéros d’unités, d’archivage de données.Le ministère de l’Information et de la Communication a chargé le Software Industry Institute de compléter le site Web et le logiciel de gestion pour les héros et les martyrs tombés au combat.Le ministère de la Défense a remis aux organismes compétents plus de 500.000 dossiers de martyrs ; celui du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, près de 1,2 million de dossiers des martyrs et plus de 300.000 dossiers et listes des martyrs inhumés afin de faciliter l’identification des informations manquantes des morts.Le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales a remis près de 1,2 million de dossiers de martyrs et plus de 300 000 dossiers et listes de martyrs au cimetière aux agences fonctionnelles pour intégration au service de la recherche. La collecte et l’identification des martyrs restent des informations manquantes.La formation à la recherche et au rassemblement des restes des héros morts pour la Patrie et la cartographie des zones de recherche ont été réalisées aux niveaux de commune, de district et de province.En particulier, le pays continue d’élargir la coopération internationale pour échanger des informations, partager des expériences en matière de recherche des soldats morts, sans nouvelles ou portés disparus durant les guerres d’indépendance.Les provinces limitrophes du Laos et du Cambodge travaillent en étroite collaboration avec les localités et les peuples de ces pays à la recherche et au rapatriement des restes des soldats vietnamiens tombés sur le champ d’honneur.En 2018, le Comité de pilotage national de la recherche, du rassemblement des restes des héros morts pour la Patrie (Comité de pilotage national 1237) s’est fixé l’objectif de retrouver et d’inhumer environ 2.000 restes de héros morts pour la Patrie, dont quelque 800 à l’étranger.Il envisage également d’achever pour l’essentiel la révision et le complètement des dossiers et des listes des martyrs, l’intégration de la base de données nationale sur les martyrs, les tombeaux de martyrs. – VNA