Un avion de Vietjet. Photo: Vietjet



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Vietjet ouvrira en décembre une ligne directe reliant Ho Chi Minh-Ville à la ville chinoise de Shanghai.

À partir du 1er décembre 2023, Vietjet lancera officiellement cette ligne directe à raison d’un vol aller-retour par jour. Des billets à partir de seulement 0 dông (hors taxes et frais) seront disponibles chaque semaine sur le site www.vietjetair.com et l'application mobile Vietjet Air.



Les vols au départ de Ho Chi Minh-Ville partiront à 16h25 et atterriront à Shanghai à 21h30 (heure locale). Dans l'autre sens, le décollage à Shanghai aura lieu à 23h00 (heure locale) pour l’arrivée à Ho Chi Minh-Ville à 02h45. La durée est d’environ 4 heures.



Pour saluer la nouvelle route et la Journée des célibataires en Chine (11 novembre), Vietjet propose une "fête" avec des millions de billets à partir de 0 dông jusqu'au 11 novembre 2023. Cette promotion est valable sur toutes les routes nationales et internationales avec un horaire de vol flexible du 1er décembre 2023 au 31 octobre 2024.

Shanghai est l'une des villes les plus célèbres de Chine. Photo: Vietjet



De plus, Vietjet offre des bons électroniques de 200.000 dôngs aux passagers réservant des vols aller-retour internationaux et enregistrant avec succès un compte en saisissant le code PNR sur le site web https://evoucher.vietjetair.com/.



Shanghai, la ville située sur la rivière Huangpu, est l'une des villes les plus célèbres de Chine qui attire les touristes non seulement pour ses monuments pittoresques, ses centres commerciaux animés et sa vie urbaine dynamique, mais également pour être un centre économique, financier et logistique de premier plan en Chine, ainsi que dans la région et dans le monde. La ligne reliant Shanghai à Ho Chi Minh-Ville créera davantage d'opportunités de coopération en matière d'investissement et d'échanges économiques et culturels, facilitant les voyages non seulement entre Ho Chi Minh-Ville et Shanghai, mais s'étendant également davantage grâce au réseau de vols de Vietjet vers diverses destinations en Asie et en Australie…



Le transporteur de nouvelle génération Vietjet a non seulement révolutionné l'industrie de l'aviation au Vietnam, mais a également été une compagnie aérienne pionnière dans la région et dans le monde. En mettant l'accent sur la capacité de gestion des coûts, des opérations efficaces et des performances, Vietjet offre des opportunités de vol avec des tarifs économiques et flexibles ainsi que des services diversifiés pour répondre aux demandes des clients.



Vietjet est un membre à part entière de l’Association du transport aérien international (IATA) avec le certificat IATA Operational Safety Audit (IOSA). En tant que plus grand transporteur privé du Vietnam, la compagnie aérienne a reçu le classement le plus élevé en matière de sécurité avec 7 étoiles en 2018 et 2019 par le seul site web d’évaluation de la sécurité et des produits au monde, airlineratings.com, et est classée parmi les 50 meilleures compagnies aériennes au monde pour un financement et des opérations sains par Airfinance Journal en 2018 et 2019.



La compagnie aérienne a également été nommée Meilleur transporteur low-cost par des organisations de renom telles que Skytrax, CAPA, Airline Ratings et bien d’autres. -VNA