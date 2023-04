Lors de la cérémonie de signature. Photo : VNA

Hanoï, 22 avril (VNA) - La compagnie aérienne vietnamienne Vietjet et F Air de la République tchèque ont signé un accord de coopération dans le cadre du Forum des affaires tchéco-vietnamien qui s'est tenu le 21 avril à Hanoï.En conséquence, l'Académie de l'Aviation de Vietjet (VJAA) - la principale institution de formation aux normes internationales de la compagnie aérienne - coopérera avec F Air pour développer des programmes de formation de base des pilotes et former des pilotes pour Vietjet et l'industrie aéronautique régionale.Le directeur général adjoint de Vietjet, Luong The Phuc, a déclaré que l'accord faisait partie des plans du transporteur visant à développer et à former des ressources humaines aéronautiques de haute qualité, en particulier des pilotes, pour répondre aux demandes de Vietjet et du secteur de l'aviation. Actuellement, VJAA possède des installations modernes aux normes européennes avec trois simulateurs de vol, des maquettes de formation en cabine et des piscines à vagues, offrant des programmes de formation pour les pilotes, les équipages de cabine, les ingénieurs, les mécaniciens et le personnel de l'aviation.Avec plus de 70 ans de coopération entre le Vietnam et la République tchèque, notamment dans la formation aéronautique, l'accord entre Vietjet et F Air aidera le transporteur vietnamien à préparer des ressources humaines de haute qualité pour répondre aux exigences de développement de lui-même et de l'industrie ainsi qu'à élargir coopération avec des partenaires européens.Vietjet Air est un membre à part entière de l’Association du transport aérien international (IATA) avec le certificat IATA Operational Safety Audit (IOSA). En tant que plus grand transporteur privé du Vietnam, la compagnie aérienne a reçu le classement le plus élevé en matière de sécurité avec 7 étoiles en 2018 et 2019 par le seul site web d’évaluation de la sécurité et des produits au monde, airlineratings.com, et est classée parmi les 50 meilleures compagnies aériennes au monde pour un financement et des opérations sains par Airfinance Journal en 2018 et 2019.La compagnie aérienne a également été nommée Meilleur transporteur low-cost par des organisations de renom telles que Skytrax, CAPA, Airline Ratings et bien d’autres. -VNA