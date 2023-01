Dans la cabine de pilotage d’un avion de Vietjet. Photo: Vietjet/CVN

Hanoi (VNA) - La compagnie aérienne Vietjet a connu en 2022 des résultats commerciaux impressionnants et reçu plusieurs prix internationaux prestigieux. Une bonne reprise post-pandémie et une reconnaissance de ses efforts et de ses succès.

Début 2022, Vietjet a été classée par AirlineRatings dans le top 10 des compagnies aériennes low-cost les plus sûres au monde, sur un total de plus de 385 transporteurs aériens mondiaux. AirlineRatings, un site qui évalue la sécurité et les prestations des compagnies aériennes, a donné à Vietjet la note maximale de 7 étoiles en termes de sécurité, et cela, sans discontinuer depuis quatre ans.

Récompenses

En juillet 2022, Vietjet Air a reçu le prix de “Meilleure compagnie aérienne de l’année” (Value Airline of the Year) et a été élue parmi les dix meilleures compagnies low-cost 2022 (top 10 Best Low-cost Airlines) par AirlineRatings.

Avec toujours la volonté de mettre le client au cœur de ses préoccupations, le transporteur a investi sans cesse dans l’amélioration de la qualité de ses services. Plus récemment, le World Business Outlook Awards a attribué à Vietjet les prix de “Meilleure compagnie en Asie 2022” et de “Meilleur service d’équipage de cabine en Asie 2022”.

“Ces prix sont une reconnaissance de nos efforts pour apporter un maximum de satisfaction à nos clients, grâce à nos solutions efficaces et nos services novateurs”, a souligné le vice-président de Vietjet, Nguyên Thanh Son.

Avec ses 150 millions de passagers nationaux et internationaux, elle est une entreprise pionnière en matière d’expériences de vol, en appliquant des technologies avancées, et en optimisant l’expérience client avec des vols dans tout le pays et dans le monde entier.

Vietjet, en coopération avec la compagnie MOVI, a lancé le produit “Volez d’abord, payez plus tard”. Cette offre a reçu le prix de “Meilleur nouveau produit Fintech 2022” (Best New Fintech Product) décerné par le prestigieux magazine britannique The Global Economics Times. C’est une offre nouvelle qui permet de soutenir financièrement les clients et de relancer les activités socio-économiques après la pandémie.

Après avoir commencé à utiliser l’avion gros porteur A330 fin 2021, la compagnie a rapidement développé davantage de produits SkyBoss Business pour répondre aux attentes des passagers. Pour leur voyage, les clients de SkyBoss Business bénéficient d’un enregistrement prioritaire, de 18 kg de bagages à main plus un petit sac de 2 kg, ainsi que 60 kg de bagages et un équipement de golf en soute. De plus, ils disposent d’un chauffeur pour se rendre à l’aéroport, et peuvent jouir du salon d’affaires, d’une assurance de voyage et d’un changement gratuit de date et d’heure de vols.

Pendant le vol, les passagers se verront servir de délicieux repas chauds, des fruits et des boissons rafraîchissantes. De plus, le programme SkyBoss Business leur permet de réserver jusqu’à deux ans avant le vol et de modifier gratuitement la date, l’heure et l’itinéraire

Blason redoré

Outre les offres SkyBoss sur les avions A320/A321, les offres SkyBoss Business sur les A330 continuent de se développer en prenant en compte les besoins et les impératifs des passagers, qu’ils soient des jeunes, des familles, des hommes d’affaires ou des personnalités importantes.

En outre, Vietjet propose toujours une variété d’offres Économique ou Deluxe avec de nombreux services supplémentaires. Notamment, avec les billets Deluxe, les passagers recevront un forfait d’assurance vol Deluxe Flight Care pour voler l’esprit tranquille.

L’année 2022 a marqué la reprise des activités pour de nombreuses compagnies aériennes dans le monde, dont Vietjet. Au 30 septembre 2022, la compagnie exploitait un total de 84 lignes, dont 49 domestiques et 35 internationales. Elle a ouvert plus de dix nouvelles lignes internationales, notamment vers l’Inde avec des vols vers les centres économiques et touristiques de ce grand pays. Elle est a devenue la première compagnie aérienne vietnamienne à proposer des lignes directes vers ce marché de plus d’un milliard de personnes.

Jusqu’à la fin de novembre 2022, le transporteur a servi 150 millions de passagers nationaux et internationaux. La compagnie a généré un revenu total de 11.600 milliards de dôngs au troisième trimestre 2022, soit une augmentation de 337% en rythme annuel. En neuf mois, elle a déjà réalisé 85% de son objectif annuel de chiffre d’affaires. Vietjet est l’une des compagnies aériennes qui s’est le mieux relancée dans le monde, avec une croissance de ses revenus supérieure à la moyenne de 150% au cours des neuf premiers mois de 2022.

En 2022, Vietjet a également signé des accords de coopération avec plusieurs entreprises leaders dans le domaine des technologies aériennes, telles que Lufthansa Technik ou ST Engineering pour accélérer la numérisation de ses opérations et offrir toujours plus de fiabilité technique. Ces accords visent à apporter sécurité de vol et qualité des services aux clients.

Aucun doute que le transporteur a traversé la pandémie de manière proactive et courageuse. À l’avenir, il continuera d’améliorer ses services et ses installations, et poursuivra son développement technologique. Ses activités contribuent fortement à la reprise de l’économie et du tourisme au Vietnam et dans le monde entier. -CVN/VNA