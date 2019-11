Photo : Vietjet



Hanoï (VNA) - Vietjet a remporté le Prix pour la meilleure compagnie aérienne avec des vols à bas prix pendant trois ans consécutifs.



La compagnie aérienne Vietjet a été honorée parmi "les Meilleures compagnies aériennes à tout bas prix pour 2020" (Best Ultra Low-Cost Airline for 2020) par Airline Ratings.



Airlines Ratings est un site Web qui remet annuellement son prix "Airline Excellence Awards" qui reconnaît les meilleures compagnies aériennes au monde.



Selon Airline Ratings, Vietjet a rapidement développé sa flotte et le nombre de ses destinations, offrant des voyages accessibles à tous, avec un équipage de cabine fantastique et des prix extrêmement bas. La compagnie aérienne a créé une vraie révolution dans le secteur de l'aviation.



"Vietjet a été très intelligente dans son marketing, mais derrière, il y a aussi un plan commercial très intelligent et sérieux qui offre des millions de voyages à des prix abordables", a déclaré Geoffrey Thomas, rédacteur en chef de Airlineratings.com.



Vietjet a récemment reçu le plus haut classement en matière de sécurité avec 7 étoiles d'AirlineRatings.com. Elle est depuis 2015 membre à part entière de l'Association du transport aérien international (IATA), avec le certificat d'audit de la sécurité opérationnelle (IOSA) de l'IATA.



Airfinance Journal l'a également classée parmi les 50 meilleures compagnies aériennes au monde pour son financement et ses activités en 2018, et elle vient tout juste de se voir décerner le titre de "Compagnie aérienne à bas coût de l'année en Asie-Pacifique" par le Centre pour l'aviation en Asie Pacifique (CAPA).



Les prix d’excellence AirlineRatings.com se basent sur 12 critères clés, notamment : l’âge de la flotte, la rentabilité, les évaluations des passagers, les offres de produits, les relations de travail... La liste des meilleures compagnies aériennes au monde pour 2020 comprend également Air New Zealand, Singapore Airlines, Qatar Airways, Qantas, Cathay Pacific, Virgin Australia, Émirates, etc.



À ce jour, Vietjet gère environ 400 vols par jour et a transporté près de 100 millions de passagers à travers un vaste réseau qui inclut des destinations au Vietnam et des destinations internationales en Inde, au Japon, en Corée du Sud, à Taïwan, à Singapour, à Hong Kong (Chine), en Indonésie, en Thaïlande, en Malaisie, au Myanmar, au Cambodge et en Chine.-CVN/VNA