Un avion de Vietjet. Photo: Vietjet



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Pour célébrer les 30 avril et 1er mai, la compagnie compagnie low-cost Vietjet Air offre aux clients des deux millions de billets à zéro dông pour l'ensemble des vols pour la classe de billets Eco et la possibilité de découvrir les classes SkyBoss et SkyBoss Business avec une promotion de réduction de 50 % des prix des billets, de nombreux cadeaux attrayants et le plaisir d'accumuler des points de fidélité SkyJoy illimité.



Au cours de la plus grande semaine de promotion du 28 mars au 4 avril 2023, les passagers se voient offrir plus de 2 millions de billets à zéro dông sur www.vietjetair.com et l'application mobile Vietjet Air pour tout son réseau de vols, profitent des voyages illimités sur 100 itinéraires traversant le Vietnam et vers l'Australie, l'Inde, le Japon, la République de Corée, Taïwan et Hong Kong (Chine), et dans toute l'Asie-Pacifique. Les dates sont flexibles d’ici le 12 décembre prochain.



Surtout, avec la réduction de 50%, le prix des billets SkyBoss, SkyBoss Business est de 2,3 millions de dôngs (environ 100 dollars) chaque vol intérieur et de 4,5 millions de dôngs (près de 200 dollars) chaque vol international. À partir de maintenant et jusqu'au 5 mai 2023, les passagers peuvent appliquer les codes promotionnels ALL50SBB et ALL50SB lors de la réservation de billets SkyBoss Business et SkyBoss pour profiter de 50 % de réduction sur le prix.



Pour les itinéraires reliant l'Australie (Melbourne, Sydney, Brisbane) au Vietnam, les passagers peuvent utiliser les codes promotionnels AUS50SBB et AUS50SB pour deux classes de billets SkyBoss Business et SkyBoss respectivement. La période de vol est appliquée à partir de maintenant jusqu'au 12 décembre 2023. Les codes promotionnels sont applicables sur www.vietjetair.com et l'application mobile Vietjet Air.

Photo: Vietjet





Elle a également été nommée Meilleur transporteur low-cost par des organisations de renom telles que Skytrax, CAPA, Airline Ratings et bien d’autres. -VNA



Vietjet est un membre à part entière de l’Association du transport aérien international (IATA) avec le certificat IATA Operational Safety Audit (IOSA). En tant que plus grand transporteur privé du Vietnam, la compagnie aérienne a reçu le classement le plus élevé en matière de sécurité avec 7 étoiles en 2018 et 2019 par airlineratings.com, unique site web d’évaluation de la sécurité et des produits au monde, et a été classée par Airfinance Journal parmi les 50 meilleures compagnies aériennes du monde en 2018 et 2019 pour un financement et des opérations sains.Elle a également été nommée Meilleur transporteur low-cost par des organisations de renom telles que Skytrax, CAPA, Airline Ratings et bien d’autres. -VNA

Nguyễn Thanh Bình source