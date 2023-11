Photo: Vietjet

Hanoï (VNA) - La compagnie aérienne vietnamienne Vietjet a été honorée avec deux prix sud-coréens : première place dans la catégorie transport aérien aux « Consumer Satisfaction Brand Awards 2023 » (CSBA) organisés par JoongAng Ilbo, l'un des principaux journaux en République de Corée, et première place aussi aux « 2023 Korea Consumer Best Brand Awards » (CBBA).



Ces prix visent à récompenser les entreprises internationales et sud-coréennes qui offrent les meilleures expériences à leurs clients sud-coréens, en tenant compte de la fiabilité, de l'expérience en matière de service et de la valeur de l'entreprise.

Vietjet est la seule marque aérienne honorée lors des deux prix cette année.

Myung-seo Koo, directeur commercial de JoongAng Ilbo a déclaré que le but ultime de ces prix était de sélectionner des entreprises fiables par le biais des CSBA. Les prix établiront une image d’entreprise exemplaire en évaluant de manière globale la sécurité de la marque, la confiance du public et l’excellence du service.

Depuis son premier vol vers Séoul en 2014, Vietjet a transporté près de 7,4 millions de passagers sur 14 lignes, avec plus de 300 vols hebdomadaires reliant de principales villes sud-coréennes de Séoul, Busan et Daegu aux célèbres destinations vietnamiennes telles que Ho Chi Minh-Ville, Hanoï, Hai Phong, Da Nang, Nha Trang, Phu Quoc, Can Tho et Da Lat.

En voyageant avec Vietjet, les passagers bénéficient également de l’assurance gratuite SkyCare, de vols sur des avions de nouvelle génération avec des équipages professionnels et dévoués et de délicieux repas chauds et frais.

Des représentants de Vietjet reçoivent le prix CSBA 2023. Photo: Vietjet

Viejet lance régulièrement des promotions commerciales, proposant des tarifs aériens abordables aux consommateurs sud-coréens. La compagnie aérienne vietnamienne ouvrira e, décembre 2023 sa 15e ligne reliant les villes côtières de Busan et Phu Quoc.

Vietjet a déjà été nommée « Première compagnie aérienne d'Asie pour l'expérience client 2023 » par le prestigieux prix mondial World Travel Awards. La compagnie aérienne a également remporté des prix internationaux décernés par des organisations réputées telles que Skytrax, World Business Outlook et AirlineRatings.

Le transporteur de nouvelle génération Vietjet a non seulement révolutionné l'industrie de l'aviation au Vietnam, mais a également été une compagnie aérienne pionnière dans la région et dans le monde. En mettant l'accent sur la capacité de gestion des coûts, des opérations efficaces et des performances, Vietjet offre des opportunités de vol avec des tarifs économiques et flexibles ainsi que des services diversifiés pour répondre aux demandes des clients.

Vietjet est un membre à part entière de l’Association du transport aérien international (IATA) avec le certificat IATA Operational Safety Audit (IOSA). En tant que plus grand transporteur privé du Vietnam, la compagnie aérienne a reçu le classement le plus élevé en matière de sécurité avec 7 étoiles en 2018 et 2019 par le seul site web d’évaluation de la sécurité et des produits au monde, airlineratings.com, et est classée parmi les 50 meilleures compagnies aériennes au monde pour un financement et des opérations sains par Airfinance Journal en 2018 et 2019.



La compagnie aérienne a également été nommée Meilleur transporteur low-cost par des organisations de renom telles que Skytrax, CAPA, Airline Ratings et bien d’autres. -VNA