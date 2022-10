Vol inaugural de la liaison Phu Quoc - Bangkok de Vietjet . Photo: Vietjet

Hanoï (VNA) - Vietjet a officiellement lancé le 12 octobre une route directe reliant l'île aux perles - Phu Quoc (province de Kien Giang) avec la capitale de la Thaïlande - Bangkok, continuant d'offrir plus d'opportunités de voyages économiques et flexibles pour les passagers, favorisant la reprise du tourisme une fois les barrières de voyage supprimées.

La liaison Phu Quoc - Bangkok est opérée avec 4 vols aller-retour par semaine tous les lundis, mercredis, vendredis et dimanches, avec un temps de vol d'environ une heure et 15 minutes seulement.

Vietjet propose des tarifs attractifs à partir de seulement 299.000 dongs (environ 12 dollars américains) (hors taxes et frais) pour la route Phu Quoc - Bangkok, lors de la réservation du 12 au 23 octobre 2022.

Woranate Laprabang, directeur général de Vietjet Thailand, a déclaré: "Nous sommes ravis de continuer à relier la Thaïlande à la magnifique île du Vietnam, en aidant les passagers et les touristes des deux pays à avoir plus de choix pour des voyages pratiques et économiques. De nouvelles liaisons internationales de Vietjet continueront de répondre à la demande croissante de voyages dans la région et favoriseront la reprise du commerce, du tourisme international et de l'industrie aéronautique."

Le vol inaugural a également l'honneur de transporter un groupe d'ambassadeurs en Thaïlande, dirigé par l'ambassadeur vietnamien Phan Chi Thanh, ainsi que de grands groupes d'affaires thaïlandais.

Vietjet est actuellement le premier opérateur de vols entre le Vietnam et la Thaïlande, avec des liaisons entre Bangkok et Hanoï/Ho Chi Minh-Ville/Da Nang et la seule liaison directe entre Ho Chi Minh-Ville et Phuket/Chiang Mai. -VNA