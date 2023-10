Hô Chi Minh-Ville (VNA) - A l'occasion de la Journée des femmes vietnamiennes (le 20 octobre), Vietjet propose à ses passagères des billets à partir de 0 dong (taxes et frais non compris) vers des destinations internationales et des bons d'achat de 200 000 dongs.

Ainsi, pendant trois jours dorés du 18 au 20 octobre 2023, Vietjet chouchoute ses passagères avec une "grande fête" de billets internationaux à partir de seulement 0 dong, applicable sur toutes les lignes internationales vers l'Australie, l'Inde, le Japon et la République de Corée, Taïwan (Chine), Hong Kong (Chine), le Kazakhstan et l'Asie du Sud-Est, ainsi qu'un bon d'achat de 200 000 dongs aux passagers chanceux qui s'inscrivent avec succès et appliquent le code du dossier passager (PNR) sur le site Web https ://evoucher.vietjetair.com/.

Les passagères peuvent visiter le site web www.vietjetair.com ou l'application mobile Vietjet Air, réserver et payer leurs billets immédiatement pour organiser confortablement leurs horaires de vol du 1er novembre au 20 décembre 2023.

De plus, en voyageant avec Vietjet lors de la journée spéciale du 20 octobre, les passagères auront l'occasion de recevoir des cadeaux et vœux surprenants de Vietjet adressés à la belle moitié du monde, en leur souhaitant d'être toujours heureuse et brillante. En élargissant continuellement son réseau de vols à l'échelle mondiale, Vietjet s'envole vers les femmes vietnamiennes à chaque voyage vers le monde.

Plus particulièrement, les passagers ont l'opportunité de découvrir les nouvelles lignes de Vietjet de Hô Chi Minh-Ville à Perth, Adélaïde (Australie), Kochi, Tiruchirappalli (Inde), Jakarta (Indonésie), les vols reliant Hanoï à Hong Kong (Chine) et à de nombreuses destinations célèbres au Japon, en République de Corée, à Taïwan (Chine), au Kazakhstan, à Singapour et en Thaïlande pendant la saison des festivals de fin d'année pour profiter de nombreuses activités uniques et intéressantes.

Vietjet protège également tous ses passagers avec l'assurance voyage gratuite Sky Care, qui offre une protection complète contre les frais médicaux et les problèmes liés aux incidents de voyage. Vietjet accompagne toujours les femmes vietnamiennes dans chaque voyage heureux.

Un avion de Vietjet.



Vietjet est membre à part entière de l'Association du transport aérien international (International Air Transport Association-IATA) avec le certificat IATA Operational Safety Audit (IOSA).



En tant que plus grand transporteur privé du Vietnam, la compagnie aérienne a reçu le classement le plus élevé pour la sécurité avec 7 étoiles par le seul site Web d'évaluation de la sécurité et des produits au monde airlineratings.com et répertoriée comme l'une des 50 meilleures compagnies aériennes au monde pour un financement et des opérations sains par Airfinance Journal pour de nombreuses années consécutives. La compagnie aérienne a également été nommée meilleur transporteur à bas prix par des organisations renommées telles que Skytrax, CAPA, Airline Ratings et bien d'autres. -VNA