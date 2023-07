Photo: Vietjet Air

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – La compagnie aérienne low cost vietnamienne Vietjet (Vietjet Air) a officiellement lancé le 15 juillet une ligne directe reliant Ho Chi Minh-Ville à l'aéroport international de Tokyo-Haneda, au Japon, répondant aux besoins de déplacement de nombre de personnes.



Vietjet Air effectue chaque semaine sept vols allers-retours sur cette ligne.



Les vols de Ho Chi Minh-Ville à Tokyo (Haneda) décollent à 17h00 et atterrissent à 01h00 le lendemain (heure locale). Les vols de Tokyo (Haneda) à Ho Chi Minh-Ville partent à 02h00 et arrivent à 06h10 (heure locale).

Les premiers passagers de la ligne Ho Chi Minh-Ville - Aéroport de Haneda. Photo: Vietjet Air

Ho Chi Minh-Ville - Aéroport de Haneda est la deuxième ligne de Vietjet Air vers Tokyo, après Ho Chi Minh Ville - Aéroport de Narita.



D’ici au 31 décembre 2023, tous les mercredis, jeudis et vendredis, les passagers ont la possibilité de rechercher des billets 0 dong sur le site web www.vietjetair.com et l'application mobile Vietjet Air, valables pour les lignes reliant le Vietnam à Tokyo et à d’autres destinations internationales, avec des horaires de vol flexibles du 10 août 2023 au 31 mars 2024.



Le voyage international est encore plus excitant lorsque les passagers peuvent doubler leurs privilèges avec le package d'assurance voyage Sky Care - assurance à prestation maximale et santé mondiale, accumulant des bonus SkyPoints sur chaque vol pour échanger des bons de Vietjet et des services de 250 marques préférées de restaurants, centres de villégiature et shopping au Vietnam, via l'application mobile SkyJoy ou le site web https://skyjoy.vietjetair.com. -VNA