Photo : vietjetair.com

Hanoï (VNA) - La compagnie aérienne à bas prix Vietjet Air a officiellement inauguré la ligne internationale directe reliant la ville côtière vietnamienne de Nha Trang, province de Khanh Hoa (Centre) à Yinchuan, chef-lieu de la région autonome huí du Ningxia en Chine.

Il s'agit de la première fois que Vietjet exploite ce vol direct entre ces deux régions, après avoir ouvert la ligne Yinchuan – Chongqing (Chine) – Nha Trang en 2016.

La ligne Yinchuan – Nha Trang propose un vol par semaine les vendredis. La durée du vol est d'environ 5 heures. Le départ de Yinchuan est à 23h30 pour arriver à Nha Trang à 03h35 (heure locale).

Depuis 2014, Vietjet a commencé à exploiter son premier vol vers la Chine, pour être plus précis, vers Kunming, et continue d'augmenter ses liaisons desservant le Vietnam et des destinations chinoises telles que Chengdu, Chongqing, Tianjin, Shanghai, Harbin, Ordos,...

Vietjet est la première compagnie aérienne vietnamienne à opérer en tant que nouvelle compagnie offrant des tarifs de billets flexibles et économiques ainsi que des services diversifiés pour répondre aux demandes de ses clients. Elle fournit non seulement des services de transport, mais utilise également les dernières technologies de commerce électronique pour proposer divers produits et services aux consommateurs.

Vietjet est membre à part entière de l’Association du transport aérien international (IATA) et détient le certificat d’audit de la sécurité opérationnelle (IOSA) de l’IATA. Vietjet a été nommée "Meilleure compagnie aérienne charter 2018 - 2019" et s'est vu attribuer le plus haut classement en matière de sécurité avec sept étoiles en 2018 par le site web d'évaluation de la sécurité et des produits, http://AirlineRatings.com. Cette compagnie aérienne a également été classée par le magazine Airfinance Journal parmi les 50 meilleures compagnies aériennes du monde en termes de financement et d’opérations en 2018.



Pour l’heure, Vietjet exploite environ 400 vols quotidiens, transportant plus de 80 millions de passagers, avec 116 liaisons desservant le Vietnam et des destinations internationales telles que Japon, Hong Kong (Chine), Singapour, République de Corée, Taïwan (Chine), Chine, Thaïlande, Myanmar, Malaisie et Cambodge. -VNA