Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Plus de 10.000 marques seront présentées à la 27e édition du Salon international de l'alimentation, des boissons et des machines d'emballage professionnel (VietFood & Beverage - ProPack Vietnam 2023), qui se tiendra du 10 au 12 août à Ho Chi Minh-Ville.

Couvrant 20.000 m², l'exposition présentera une large gamme de produits sur les 800 stands de 700 entreprises venues de 20 pays et territoires. Notamment, des fruits et confiseries ainsi que des gâteaux mochi et du thé au lait de Taïwan (Chine) seront présentés lors de l'événement ainsi que des produits aquatiques, des algues, des fruits frais et du ginseng de la République de Corée.

L'exposition offrira aux visiteurs l'occasion d'aborder les nouvelles tendances technologiques dans l'industrie alimentaire, selon le comité d’organisation de l'événement.

Il devrait également aider les entreprises nationales à explorer des partenariats commerciaux avec des fabricants et des distributeurs internationaux, contribuant ainsi à l'expansion de la chaîne mondiale.

En plus de présenter des aliments, des équipements et des technologies dans les domaines de l'alimentation, des boissons et de l'emballage, l'exposition proposera des séminaires, des rencontres d'affaires B2B et des visites de terrain dans des zones industrielles.

Cet événement annuel sera organisé par la Société nationale des foires commerciales et de la publicité du Vietnam (Vinexad). -VNA