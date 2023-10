La cérémonie de signature d'un protocole d'accord entre Vientiane et Ninh Binh. Photo : VNA



Vientiane (VNA) - Une délégation de Vientiane, conduite par Athsaphangthong Siphandonne, secrétaire adjoint du Comité du Parti populaire révolutionnaire du Laos, maire de Vientiane, a visité le 6 octobre la province de Ninh Binh (Nord) où il a travaillé avec les autorités locales.



La délégation a rendu une visite de courtoisie aux dirigeants du Comité du Parti de Ninh Binh, travaillé avec les dirigeants du Comité populaire provincial.



Le secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti et président du Comité populaire provincial, Pham Quang Ngoc, a précisé que ces dernières années, les activités de coopération entre Ninh Binh et les localités laotiennes s’étaient continuellement développées, en particulier avec la province d'Oudomxay.



Ninh Binh encourage constamment la recherche d'opportunités de coopération et d'échange avec d'autres localités du Laos, a-t-il ajouté.



Athsaphangthong Siphandonne a affirmé que sa visite et les séances de travail visaient à concrétiser les engagements pris lors de la visite à Ninh Binh en août 2022 du secrétaire du Comité municipal du Parti et président du Conseil populaire de Vientiane.



Lors de la séance de travail, les deux parties ont discuté, analysé et échangé leurs expériences en matière de leadership, d'administration et d'orientation du développement socio-économique, convenu d'augmenter les échanges de délégations, partagé des leçons dans l'attraction des investissements et le développement du tourisme, réaffirmé leur volonté de créer des opportunités pour que les entreprises des deux parties puissent mieux se coopérer.



Les représentants de l’administration de Vientiane et du Comité populaire de la province de Ninh Binh ont convenu de signer un protocole de coopération sur l’échange de délégations pour partager des expériences et renforcer la coopération dans le tourisme, la culture, la société, l'éducation et l'agriculture. - VNA