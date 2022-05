Photo: Vu Huong/ baotintuc.vn

Hanoï (VNA) - À l’occasion du 132e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh, une exposition intitulée «Des figures humbles mais nobles» a ouvert ses portes, ce mardi, au musée Hô Chi Minh à Hanoï.



L’événement s’articule autour de deux thèmes majeurs: «Étudier et suivre la pensée, la morale et le style de Hô Chi Minh constitue une mission permanente du Parti et du peuple» et «Des figures humbles mais nobles».



L’exposition rend hommage à 132 figures exemplaires du mouvement d’émulation «Étudier et suivre la pensée, la morale et le style de Hô Chi Minh» de 2021-2022. Y sont exposés 200 photos et objets portant sur les particuliers et collectifs ayant œuvré dans l’intérêt de la communauté.



L’exposition se poursuit jusqu’à la fin septembre et aura ensuite lieu dans plusieurs autres provinces.



À cette occasion, le musée a présenté au public le recueil de livres «Les bonnes personnes, les belles actions» publié en 1958 sous l’ordre du Président Hô Chi Minh pour honorer les figures exemplaires.-VOV/VNA