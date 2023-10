Photo d'illustration. Source: vietnamnet.vn



Hanoi (VNA) - Bien que considéré comme un type de tourisme apparu et développé depuis plus d'une décennie seulement, le tourisme culinaire vietnamien a rapidement prouvé son rôle de plus en plus important dans l'industrie touristique mondiale.

Le Vietnam possède un héritage culturel culinaire formé sur des milliers d'années, qui a captivé de nombreux touristes étrangers visitant le Vietnam. Des dizaines de plats vietnamiens célèbres comme le "pho" (soupe de nouilles à la viande de bœuf ou de poulet), le "bun cha" (vermicelle au porc grillé) ou le "banh mi" (sandwich vietnamien)... ont été mis à l'honneur par des organisations internationales, des magazines culinaires et de prestigieuses chaînes médiatiques internationales. La cuisine de chaque région a ses propres caractéristiques, diversité, harmonie, sophistication, facilité de dégustation et grand art.

La cuisine vietnamienne a également été officiellement honorée sur la carte culinaire mondiale en attirant une série de grands chefs venus dans le pays pour expérimenter et ainsi volontairement combler la diffusion des valeurs quintessentielles vietnamiennes.

Présentation des plats vietnamiens à Phu Tho. Photo: nhandan.vn



Plus tôt cette année, le magazine Travel & Leisure a désigné le Vietnam comme la destination culinaire la plus attrayante d’Asie. Faire du Vietnam une "cuisine du monde" est une direction qui ouvre de nombreuses attentes pour l’industrie "sans fumée".

Le "pho" est le plat vietnamien le plus célèbre au monde. En 2016, le "pho" a atteint le Top 100 des plats les plus délicieux au monde, incitant de nombreux touristes à venir au Vietnam pour l’essayer. En plus du "pho", le Vietnam a aussi le banh mi (sandwich vietnamien), le bun cha (vermicelle au porc grillé) ou le "banh xeo" (crêpe vietnamienne). Le Vietnam a été honoré à deux reprises comme "Première destination culinaire d’Asie" par les World Travel Awards.

Cela confirme une fois de plus que la cuisine vietnamienne est une ressource qui contribue à améliorer la compétitivité nationale sur la carte touristique mondiale.

Dans le but de préserver et de promouvoir la valeur de la cuisine vietnamienne, apportant ainsi des avantages économiques et développant le tourisme local, l'Association de la culture culinaire du Vietnam (VCCA) a mis en œuvre le projet "Construire et développer la culture culinaire vietnamienne pour en faire une marque nationale pour la période 2022- 2024".

Nguyên Lê Phuc, directeur adjoint de l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam (ANTV), a déclaré que la stratégie de développement du tourisme du Vietnam jusqu'en 2023 a identifié le tourisme culinaire comme l'une des lignes de produits importantes contribuant à renforcer cet avantage concurrentiel.

L'ANTV vise à créer des produits touristiques culinaires attrayants et de qualité, élevant à un nouveau niveau le voyage de découverte culinaire, a indiqué Nguyên Lê Phuc.

Le secteur du tourisme favorisera également la promotion généralisée de la culture culinaire vietnamienne dans le monde à travers des événements internationaux organisés dans le pays et à l'étranger, en particulier dans les pays identifiés comme marchés touristiques clés, a-t-il souligné.

Le rapport de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) montre que 87% des organisations interrogées identifient le tourisme culinaire comme un facteur stratégique pour l'attrait des visiteurs.

Selon l’OMT, plus de 80% des visiteurs internationaux se renseignent sur la cuisine locale de leur destination. De plus, ils sont prêts à consacrer en moyenne 25% de leur budget de voyage à la nourriture. Cela prouve l’attractivité de la cuisine pour attirer et augmenter les dépenses des touristes internationaux. -VNA