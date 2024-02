La vice-ministre des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang, présidente de la Commission d’Etat pour les affaires liées aux Vietnamiens d'outre-mer. Photo : VNA



Dans sa lettre, Lê Thi Thu Hang leur a adressé ses meilleurs vœux, avant de souligner qu'en 2023, le Vietnam avait obtenu de nombreux acquis importants dans tous les domaines, malgré les nombreuses difficultés.



Rappelant ses rencontres avec des Vietnamiens d’outre-mer dans plusieurs pays et territoires en 2023, elle s’est déclarée fière de constater que de nombreuses personnes, avec leur intelligence, leur courage, leur diligence et leurs efforts, avaient surmonté des difficultés, remporté de nombreux succès et affirmé leur position dans la société d’accueil. Hanoï (VNA) – A l’approche du Nouvel An lunaire (Têt), la vice-ministre des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang, présidente de la Commission d’Etat pour les affaires liées aux Vietnamiens d'outre-mer, a adressé une lettre aux Vietnamiens vivant, étudiant et travaillant à l'étranger.Dans sa lettre, Lê Thi Thu Hang leur a adressé ses meilleurs vœux, avant de souligner qu'en 2023, le Vietnam avait obtenu de nombreux acquis importants dans tous les domaines, malgré les nombreuses difficultés.Rappelant ses rencontres avec des Vietnamiens d’outre-mer dans plusieurs pays et territoires en 2023, elle s’est déclarée fière de constater que de nombreuses personnes, avec leur intelligence, leur courage, leur diligence et leurs efforts, avaient surmonté des difficultés, remporté de nombreux succès et affirmé leur position dans la société d’accueil.

La vice-ministre s’est également déclarée touchée des contributions importantes des Vietnamiens d’outre-mer au processus de développement et de défense du Vietnam.



Affirmant qu’il y aurait en 2024 tant d’opportunités que de défis, la présidente de la Commission d’Etat pour les affaires liées aux Vietnamiens d'outre-mer s’est déclarée convaincue que les Vietnamiens à l’étranger continueraient à surmonter les difficultés, à promouvoir la solidarité, à s'intégrer dans le pays d’accueil et à préserver l’identité nationale.



Elle a souligné que le ministère des Affaires étrangères et la Commission d’Etat pour les affaires liées aux Vietnamiens d'outre-mer se tiendraient toujours aux côtés d’eux et s’efforceraient de travailler plus efficacement pour renforcer les liens entre la communauté vietnamienne d'outre-mer et les Vietnamiens à l’intérieur du pays.-VNA