La cheffe de la Commission centrale de mobilisation des masses du Parti, Bui Thi Minh Hoai, offre des fleurs au diocèse de Bui Chu. Photo : VNA

Nam Dinh (VNA) – A l'occasion de Noël 2021, le 17 décembre, la cheffe de la Commission centrale de mobilisation des masses du Parti, Bui Thi Minh Hoai, est allée formuler ses meilleurs vœux aux dignitaires et aux catholiques du diocèse de Bui Chu (commune de Xuan Ngoc, district de Xuan Truong, province de Nam Dinh).

Souhaitant un joyeux Noël et du bonheur à l'évêque Vu Dinh Hieu et aux catholiques du diocèse de Bui Chu, Bui Thi Minh Hoai, également secrétaire du Comité central du Parti, les a informés de la situation socio-économique du pays en 2021.

Elle a déclaré apprécier les contributions actives des diocèses à travers le pays, y compris le diocèse de Bui Chu, au Fonds de vaccins contre le COVID-19, aux mouvements d’émulation patriotique et à l’édification de la Nouvelle Ruralité.

Elle a exhorté l'évêque Vu Dinh Hieu à encourager les catholiques de son diocèse à continuer de mettre en œuvre les politiques du Parti et de l’Etat, et appliquer strictement les mesures de prévention et de contrôle de l'épidémie de COVID-19 afin de la contenir rapidement.

La province de Nam Dinh compte près de 600 églises, plus de 140 paroisses, plus de 470.000 catholiques, représentant plus de 20% de la population locale. -VNA