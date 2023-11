Les paiements électroniques continuent à gagner du terrain au Vietnam. Photo: VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Les consommateurs vietnamiens privilégient les applications bancaires mobiles et les nouvelles méthodes de paiement numériques telles que les portefeuilles électroniques, les paiements basés sur des codes QR, les plateformes de paiement de commerce électronique et les cartes de débit ou les cartes de crédit sur portefeuille mobile.

C'est l'opinion exprimée par la banque singapourienne United Overseas Bank (UOB) dans son rapport publié le 1er novembre à Hô Chi Minh-Ville.

Selon Paul Kim, directeur des services financiers personnels de l’UOB Vietnam, à mesure que les consommateurs vietnamiens deviennent plus compétents en matière numérique, le niveau d'utilisation des applications bancaires mobiles a augmenté de façon spectaculaire, avec 54 % des personnes interrogées augmentant la fréquence de l’utilisation de cette méthode.

Dans le domaine du paiement, les consommateurs vietnamiens maîtrisent les dernières technologies. Plus précisément, les portefeuilles électroniques, les paiements par carte sur les applications de portefeuille mobile et les plateformes de paiement de commerce électronique sont les méthodes de paiement les plus populaires avec respectivement 67 %, 58 % et 55 % des personnes interrogées qui les utilisent au cours de l'année écoulée.

Au Vietnam, 4 consommateurs sur 5 utilisent des portefeuilles électroniques au moins une fois par semaine et ont tendance à les recommander à d'autres. Momo est le portefeuille électronique le plus populaire parmi les consommateurs, suivi de ZaloPay et VNPay.

À l'avenir, l'UOB continue à investir dans des solutions bancaires numériques avancées et à coopérer avec les principales plateformes de paiement numérique pour répondre aux besoins croissants des clients. Elle s'engage à garantir que les besoins financiers et de style de vie de ses clients soient satisfaits de manière transparente et sécurisée, tout en restant à l'avant-garde de cette ère numérique passionnante.

Des experts discutent des tendances actuelles et de la psychologie du consommateur vietnamien. Photo: VNA



De son côté, II Dong Kwon, directeur général de BCG Vietnam du groupe mondial de conseil stratégique Boston Cosnilting Group, a déclaré qu'avec le fort développement d'Internet, le Vietnam a enregistré de plus en plus d'activités d'achat en ligne, le commerce électronique a connu une croissance annuelle de plus de 41 % au cours des trois dernières années, et les activités de paiement en ligne ont également augmenté.

Cette tendance continuera à se maintenir et à se renforcer dans les temps à venir au Vietnam, a indiqué II Dong Kwon. -VNA