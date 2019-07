Le chef de la Direction Générale des Transports Maritimes du ministère indonésien des Transports, Wisnu Handoko (Centre). Photo: Antara



Jakarta (VNA) - L'Indonésie et la Malaisie s'emploieront à ouvrir une voie maritime reliant Dumai et Malacca en 2020 afin de renforcer les relations bilatérales, selon le groupe de travail sur les infrastructures de transports du Triangle de croissance Indonésie-Malaisie-Thaïlande (IMT-GT).

Le chef de la Direction Générale des Transports Maritimes du ministère indonésien des Transports, Wisnu Handoko, a déclaré que le plan sur l’ouverture de cette voie maritime faisait partie de la coopération interétatique entre l’Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande dans l’économie, la société et la culture.

"La cible la plus proche est de construire une route interétatique pour les RORO (roll-off/roll-on) reliant Dumai à Malacca pour faciliter le déplacement des biens et des personnes, y compris les touristes des deux pays », a-t-il déclaré.

Selon lui, les deux pays préparent des ports maritimes et d’autres procédures en matière de douanes, d'immigration, de quarantaine et sécurité.



"Ce plan sera discuté de manière détaillé et présenté aux dirigeants des pays respectifs pour qu'il soit matérialisé », a ajouté Wisnu Handoko, soulignant que la nouvelle voie maritime illustrerait l’engagement sur le renforcement des liens entre les pays de l’Asie du Sud-Est.



Il s’agit d’un projet proposé dans le Groupe de travail sur le transport maritime de l'ASEAN (MTWG) et de l'un des projets prioritaires du Plan directeur sur la connectivité de l'ASEAN et du Plan d'action du Brunei.

La voie maritime Dumai-Malacca devrait être ouverte en novembre 2020 après la signature d’un protocole d'accord entre l'Indonésie et la Malaisie à la fin de 2019.

Par ailleurs, une route commerciale reliant Pattani (Thaïlande) – Kuala Lumpur (Malaisie) –Sumatra (Indonésie) peut être ouverte avec une coopération tripartite dans le cadre du Triangle de croissance Indonésie-Malaisie-Thaïlande. -VNA