Hanoï (VNA) - Une vague de froid vif a commencé à toucher le Nord au petit matin du 16 janvier, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique.

Les minimales températures dans la nuit et le matin chutent à 9°C - 12°C dans le delta et à 6°C - 9°C dans les provinces montagneuses, voire au-dessus de 3°C ans dans les zones de haute montagne, avec possibilité de gel et de neige.

Cette vague de froid persiste jusqu’au 18 janvier. Du 19 au 23 janvier, le Nord aura de la pluie dans certains endroits accompagnée d'un léger brouillard.

Selon les météorologues, les gens pourraient passer les quatre premiers jours des vacances du Nouvel An lunaire avec un froid glacial lorsque la température la plus basse sera de 12°C à 16°C, voire au-dessus de 11°C dans les zones montagneuses.

Du 24 au 26 janvier (du 3e au 5e jour du premier mois lunaire), le Nord sera frappé par une nouvelle vague de froid qui entraînera la baisse continue de températures, à 11°C - 15°C dans le delta et au-dessus de 3°C dans les provinces montagneuses.

La partie septentrionale du Centre subit un froid vif à partir de 16 janvier avec les températures les plus basses variant de 11°C à 14°C. Dans les provinces de Quang Binh à Thua Thien-Hue, la température oscille entre 14°C et 17°C.

Du 19 au 23 janvier, lorsque l'air froid s'affaiblit, les populations du Centre passeront les vacances du Têt avec un temps froid, la pluie éparse et la température la plus basse de 14°C à 17°C. La température la plus élevée dans la partie Nord du Centre variera de 18°C à 22°C et celle dans la région moyenne du Centre variera de 21°C à 24°C.

Pendant ce temps, la pluie a augmenté dans les provinces de Da Nang à Binh Thuan du 16 au 23 janvier. La température la plus élevée est de 24°C à 28°C et la plus basse, de 20°C à 23°C.

Dans les Hauts Plateaux du Centre, il pleut moins, avec des journées ensoleillées du 16 au 23 janvier. La température la plus élevée est de 27°C à 30°C, la plus basse, de 17°C à 21°C.

La semaine prochaine, les gens au Sud pourraient célébrer le Nouvel An lunaire avec un temps favorable, la température la plus élevée de 29°C à 32°C, la plus basse de 22°C à 26°C. -VNA