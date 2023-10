Le sommet de la montagne Langbiang, dans la province de Lam Dong. Photo: VNA Le sommet de la montagne Langbiang, dans la province de Lam Dong. Photo: VNA

Lam Dong (VNA) - Une touriste sud-coréenne a perdu la vie le 26 octobre après être tombée de quatre mètres d'une falaise au sommet de la montagne Langbiang, dans la province de Lam Dong sur les Hauts Plateaux du Centre, a rapporté le Comité populaire provincial.La femme voyageait avec un groupe jusqu'au sommet de la montagne lorsqu'elle a glissé en prenant des photos. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital mais est décédée plus tard.Des panneaux d'avertissement de danger sont affichés dans la zone où elle a glissé.Langbiang est situé dans le district de Lac Duong, à 12 kilomètres du haut lieu touristique de Da Lat. Il se trouve à 1.200 mètres d'altitude et les touristes peuvent y accéder à pied ou en voiture.Le Comité populaire de Lam Dong a exigé que les autorités locales et les entreprises touristiques renforcent les mesures de sécurité. -VNA