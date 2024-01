Un stand du Vietnam à la foire. Photo : VNA

Francfort (VNA) – Cinquante-six entreprises vietnamiennes de nombreux groupes industriels différents participent à la plus grande foire internationale annuelle des biens de consommation Ambiente 2024 qui se tient à Francfort-sur-le-Main du 27 au 30 janvier.Selon Le Ba Ngoc, vice-président et secrétaire général de l'Association d'exportation des produits artisanaux , à la tête de la délégation d'entreprises vietnamiennes à la foire, presque toutes les entreprises vietnamiennes participant à la foire ont déjà signé et des commandes avec des partenaires étrangers.Les entreprises vietnamiennes espèrent élargir leurs marchés d'exportation en Europe, contribuant ainsi à atteindre l'objectif d'un chiffre d'affaires à l'export des produits artisanaux de 5 milliards de dollars d'ici 2025. L'Europe est toujours un marché important pour l'industrie artisanale vietnamienne, représentant environ 30% du chiffre d'affaires total des exportations du secteur, à savoir plus de trois milliards de dollars.S'étendant sur plus de 360.000 m², la foire regroupe près de 5 000 exposants de 170 pays présentant les dernières tendances et les produits de consommation les plus innovants dans plusieurs secteurs. Le secteur "Dining" présente des produits liés à la table, à la cuisine et au ménage et le secteur "Living", une variété de styles pour l'habitat, l'aménagement et la décoration. "Giving", quant à lui, se concentre sur les cadeaux et les accessoires personnels, incluant également de la papeterie de haute qualité et des articles scolaires. Le secteur "Working" offre des perspectives sur les espaces de travail de demain.Cette foire offre aux détaillants et consommateurs un aperçu complet de l'offre mondiale en biens de consommation.-VNA