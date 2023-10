Soirée musicale du Royaume-Uni à Da Nang . Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'ambassade et le consulat général du Royaume-Uni au Vietnam ont organisé le 16 octobre une soirée musicale "West End Muscials" à l'Opéra de Trung Vuong, dans la ville de Da Nang (Centre).

L'événement était l'occasion de promouvoir la culture distinctive du Royaume-Uni auprès du public vietnamien à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Royaume-Uni.

"C'est aussi une occasion de renforcer les relations bilatérales, d'accroître la compréhension mutuelle et de susciter de nouveaux dialogues dans de nombreux domaines. Nous espérons que les habitants de Da Nang pourront profiter d'une soirée musicale merveilleuse et authentiquement britannique, ce qui renforcera leur appréciation de la culture et du peuple britanniques et contribuera à booster les relations d'amitié entre les deux peuples", a déclaré l'ambassadeur du Royaume-Uni au Vietnam Iain Frew.

West End Musicals était également l'un des points forts du tableau d'échange culturel entre le Vietnam et le Royaume-Uni, visant à renforcer l'amitié et la compréhension mutuelle entre les deux peuples, a souligné Ho Ky Minh, vice-président du Comité populaire de Da Nang. -VNA