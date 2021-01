A l’occasion du Nouvel An 2021, de nombreux programmes culturels et artistiques éminents ont été organisés le 31 décembre dans de grandes villes vietnamiennes telles que Hanoï, Da Nang et Ho Chi Minh-Ville, afin de créer une atmosphère joyeuse pour les habitants et les touristes.

Grâce à la maîtrise de l’épidémie du COVID-19, des activités culturelles, artistiques, de divertissement, des spectacles lumières ont été organisées dans l'ensemble du pays, séduisant un grand nombre de personnes qui ont fêté le Nouvel An 2021./.