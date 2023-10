Le président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam Vuong Dinh Huê, secrétaire du Comité chargé des affaires de l’AN s'exprime lors de la réunion. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Une réunion entre les Comités chargés des affaires du Parti du gouvernement et de l'Assemblée nationale (AN) a eu lieu le 17 octobre à Hanoï pour discuter des préparatifs de la sixième session de la 15e AN.S'exprimant lors de l'événement, le secrétaire général de l'AN et président du bureau de l'AN, Bui Van Cuong, a déclaré qu'au cours de la sixième session, session de mi-mandat, l’AN effectuerait de nombreuses questions cruciales qui nécessiteraient une préparation minutieuse et opportune.Il a déclaré que les commissions de l'AN et le gouvernement se coordonnaient avec les agences et organisations compétentes pour préparer le contenu à soumettre à la sixième session de l'AN.