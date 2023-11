Khammouane, 12 novembre (VNA) – La première phase de modernisation de la pagode Bo De, une pagode vietnamienne située dans la province centrale du Laos de Khammouane, a été inaugurée lors d'une cérémonie le 12 novembre.

Cérémonie inaugurale de la première phase de modernisation de la pagode Bo De. Photo : VNA

La mise à niveau a été financée par les dons des adeptes bouddhistes du Vietnam et des adeptes bouddhistes vietnamiens du Laos et d’Europe.Les dignitaires bouddhistes du Laos et du Vietnam ont souligné l'importance de la pagode Bo De en tant que l'une des premières pagodes vietnamiennes au Laos, compte tenu de l'importance du bouddhisme dans la vie culturelle et religieuse du peuple lao et vietnamien.Ils ont exprimé l'espoir que la pagode Bo De contribuera à renforcer la solidarité et les liens communautaires non seulement au sein de la communauté vietnamienne du Laos mais aussi entre les deux pays.