Hanoï (VNA) - Une nouvelle vague de froid commencera à frapper le Nord du Vietnam dans la nuit du 24 avril, provoquant des pluies dans certains endroits de la région montagneuse du Nord, puis d'autres endroits du Nord-Est, du Centre septentrional et du Nord-Ouest, selon le Centre national de prévisions météorologiques et hydrologiques.

Les 25 et 26 avril, les températures dans la région devront plonger à 20-23 degrés Celsius au plus bas et même en dessous de 19 degrés Celsius en haute montagne.

Des averses modérées sont prévues, accompagnées parfois d'orages dans le Nord du 24 avril après-midi au 25 avril tandis que des vents forts et de fortes vagues sont attendus dans le nord du Golfe du Bac Bo.

Dans le Sud, la température reste entre 35-37 degrés Celsius et même plus de 37 degrés Celsius à certains endroits. -VNA