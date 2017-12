Hanoi, 27 décembre (VNA) - La société de Vincos spécialisée dans la recherche, la production et le développement de produits de beauté et de soins de santé de haute qualité au Vietnam a récemment lancé la marque de parfum Cénota et a signé une coopération avec la compagnie française Romessence.

Un modèle de parfum de Cénota. Photo : netdep.com.vn.



Vincos et Romessence ont présenté 7 types de parfumes de marque Romessence embouteillés à l'usine de Vincos tels que Richelle pour homme, Je t’adore pour femme, etc.



« Tous les produits Cénota sont fabriqués avec la même qualité que les célèbres marques de parfum en France », a affirmé un représentant de Romessence.



